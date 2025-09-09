O explozie misterioasă de raze gamma ridică noi întrebări despre Univers

Astronomii au detectat o explozie de raze gamma extrem de puternică și neobișnuit de îndelungată, fenomen cosmic care îi lasă fără răspunsuri și ridică noi întrebări despre univers.

O echipă internațională de oameni de știință a raportat descoperirea unei explozii de raze gamma în afara galaxiei noastre, descrisă drept un eveniment unic prin intensitatea și durata sa, conform AP şi Mediafax.

Fenomenul a fost observat pentru prima dată în luna iulie, iar datele au fost analizate cu ajutorul telescopului Hubble și al altor instrumente aflate atât pe Pământ, cât și în spațiu.

De obicei, astfel de explozii durează doar câteva milisecunde sau minute, rareori ore, fiind asociate cu prăbușirea unor stele sau cu acțiunea găurilor negre.

De această dată însă, semnalul a persistat mai bine de o zi, cu rafale repetate de radiație, lucru pe care astronomii nu l-au mai întâlnit până acum.

"Este un adevărat mister cosmic", au declarat cercetătorii, care spun că sunt necesare noi observații pentru a determina locația exactă și natura fenomenului.

