A început mult aşteptatul Tokyo Game Show. Cel mai mare festival dedicat jocurilor video din lume, unde sute de mii de oameni vin să se distreze şi să testeze cele mai noi titluri din lumea gaming-ului. Pasionaţii nu au ratat oportunitatea de a se costuma în personajele favorite din benzi desenate şi filme.

la 27.09.2025 , 20:05

250.000 de oameni au venit în prima zi la Tokyo Game Show. Pasionaţii au făcut cozi kilometrice pentru a se bucura de jocuri video, muzică electronică şi desene animate japoneze. Sunt peste 1200 de expoziţii, cele mai multe, peste 600, de la companii de renume internaţional. 

Concursul de cosplay a fost în centrul atenţiei. Amatorii de benzi desenate, filme, seriale şi jocuri video s-au întrecut în originalitate şi s-au costumat în personajele favorite. 

În Japonia, industria gamingului a avut câştiguri de 36 de miliarde de dolari anul trecut şi, până în 2030, suma ar urma să se dubleze.

