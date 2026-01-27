Șefa FMI avertizează că inteligența artificială va schimba profund piața muncii, afectând milioane de locuri de muncă, în special pe cele ale tinerilor, scrie The Guardian .

60% din locurile de muncă vor fi afectate de AI. Categoria de angajaţi în care va lovi "tsunami-ul" tehnologic

Inteligența artificială va lovi piața muncii ca un tsunami, iar tinerii vor fi cei mai afectați, a avertizat Kristalina Georgieva, directorul Fondului Monetar Internațional, la Forumul Economic Mondial de la Davos.

Potrivit cercetărilor FMI, cererea de competențe se va schimba masiv pe măsură ce AI devine tot mai prezentă. În economiile dezvoltate, aproximativ 60% dintre locuri de muncă vor fi afectate de inteligența artificială, fie vor fi îmbunătățite, transformate sau eliminate. La nivel global, procentul este de 40%.

Georgieva a explicat că deja unul din zece locuri de muncă din țările bogate a fost îmbunătățit cu ajutorul AI, ceea ce a dus la salarii mai mari și beneficii pentru economia locală. În schimb, multe dintre joburile care dispar sunt cele de început de carieră. "Aceste sarcini sunt exact cele pe care le fac tinerii la primul lor loc de muncă, iar acum le este mult mai greu să intre pe piața muncii", a spus ea.

Articolul continuă după reclamă

Angajații ale căror locuri de muncă nu sunt influențate direct de AI riscă, la rândul lor, să piardă din venituri, pentru că nu beneficiază de creșterea productivității. "Clasa de mijloc va fi afectată inevitabil", a avertizat Georgieva.

Cea mai mare teamă a sa este lipsa reglementărilor clare. "Totul se mișcă extrem de repede, iar noi nu știm încă cum să facem AI sigură și echitabilă. Treziți-vă, inteligența artificială este reală și ne transformă lumea mai repede decât putem ține pasul".

La Davos, lideri politici și de afaceri au discutat intens atât riscurile, cât și beneficiile AI. Sindicatele avertizează că scopul principal al companiilor este creșterea productivității și reducerea costurilor, ceea ce înseamnă concedieri. Ele cer ca beneficiile economice ale AI să fie împărțite corect și ca angajații să fie consultați înainte de introducerea noilor tehnologii.

