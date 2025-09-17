Cine va controla TikTok SUA: Algoritm recreat sub licență și date stocate pe servere Oracle în Texas

Un consorțiu de investitori americani, din care fac parte Oracle, Silver Lake și Andreessen Horowitz, ar urma să dețină aproape 80% din TikTok SUA, în timp ce ByteDance, compania-mamă din China, ar păstra mai puțin de 20%, relatează Wall Street Journal. Practic, aplicația ar trece sub control american, în baza unui acord aflat în faza finală de negociere între Washington și Beijing

Activitatea TikTok din SUA ar urma să fie controlată de un consorțiu de investitori americani, care include Oracle, Silver Lake și Andreessen Horowitz, dezvăluie Wall Street Journal, citând surse. Oracle este un gigant american IT, Silver Lake un fond global de investiții în tehnologie, iar Andreessen Horowitz una dintre cele mai puternice firme de capital de risc din Silicon Valley.

Consorțiu american pregătit să preia controlul

Aranjamentul, discutat săptămâna aceasta la Madrid între echipele de negociatori din SUA şi China, ar include crearea unei noi entități americane care să opereze aplicația, investitorii din SUA urmând să dețină aproximativ 80% din participație, iar acționarii chinezi restul. Noua companie ar avea un consiliu de administrație dominat de americani, cu un membru desemnat de guvernul SUA.

Utilizatorii americani vor trece pe o nouă aplicație

Negocierile privind TikTok fac parte dintr-un set mai mare de discuții economice și comerciale între Washington și Beijing, care includ și subiecte sensibile precum exporturile de cipuri Nvidia către China. Atât republicanii, cât şi democraţii s-au arătat îngrijoraţi că TikTok este un pericol pentru securitatea națională, în condițiile în care aplicația are un public uriaș de utilizatori americani (170 de milioane), în special tineri.

Algoritm licențiat de la ByteDance, dar recreat în SUA

Utilizatorii din SUA ar urma să treacă pe o nouă aplicație, construită și testată deja de TikTok, iar inginerii companiei vor recrea algoritmii de recomandare a conținutului folosind tehnologia licențiată de la compania-mamă ByteDance. Oracle va gestiona datele utilizatorilor în centrele sale din Texas. Detaliile finale ale înţelegerii sunt încă negociate de americani şi chinezi, prin urmare condiţiile pot suferi modificări.

Printr-un nou ordin executiv semnat marți, președintele Donald Trump a amânat interdicția aplicată TikTok până la 16 decembrie. O lege adoptată anul trecut în SUA obligă ByteDance să vândă sau să restructureze activitatea din SUA sub control american. În caz contrar, aplicația ar urma să fie scoasă din magazinele de aplicații și blocată pentru utilizatorii americani. Aplicarea ei a fost amânate de mai multe ori de Trump, în aşteptatea unui acord cu China. Trump a încercat să interzică aplicația în primul său mandat, dar ulterior și-a schimbat părerea, după ce TikTok l-a ajutat să atragă tineri alegători în campania din 2024.

Acordul privind TikTok a prins contur în ultimele zile, în timpul discuțiilor comerciale de la Madrid, dar ideea este analizată încă din ianuarie. Investitorii actuali ai ByteDance, precum Susquehanna International, KKR și General Atlantic, ar urma să facă parte din grupul care ar deține aproximativ 80% din noua companie. Participația acționarilor chinezi ar scădea sub 20% pentru a respecta legea SUA adoptată în 2024.

Iniţial China nu a vrut să predea către o companie americană tehnologia dezvoltată de ByteDance, în special algoritmul de recomandare. Totuși, oficialii chinezi au declarat acum că sunt deschiși să licențieze utilizarea algoritmului și a altor drepturi de proprietate intelectuală. Detaliile vor fi analizate de autoritățile din ambele țări, care continuă să aibă rezerve privind implicațiile de securitate națională.

Veniturile ByteDance au crescut cu circa 25%, ajungând la 91 miliarde de dolari în prima jumătate a anului, iar valoarea de piață a companiei a atins un nivel record de aproximativ 330 miliarde de dolari în august 2025.

