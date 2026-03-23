De ce nu ar trebui să folosim inteligența artificială vinerea după-amiază. Riscurile descoperite de un analist

Un analist le recomandă oamenilor să nu utilizeze programele de inteligență artificială vineri după-amiaza.

Motivul este că la începutul weekend-ului nu există oameni care să supravegheze activitățile programelor IA. Asta în condițiile în care programele produc erori, unele potențial periculoase.

Acesta a monitorizat programul de inteligență artificială Copilot de la Microsoft și a descoperit numeroase erori, potrivit publicației Futurism. Dennis Xu, analist de cercetare la firma Gartner, a descoperit că programul a inventat unele lucruri, a expus parole și a dezvăluit e-mailuri confidențiale. Descoperirea a stârnit temeri legate de securitate, deoarece utilizarea sa în medii corporative și guvernamentale devine mai frecventă.

Dennis Xu a sugerat ca firmele care utilizează Copilot să îl interzică în după-amiaza zilei de vineri, dar și în weekend. Register anunță că avertismentul, pe jumătate în glumă, pe jumătate serios, a venit la un panel Gartner intitulat „Atenuarea celor mai importante 5 riscuri de securitate Microsoft 365 Copilot”, care a avut loc la Sydney, Australia.

„Copilot face documentele partajate excesiv mai accesibile. Acesta nu este un risc nou, ci un risc cunoscut, dar amplificat de inteligența artificială”, a avertizat Xu potrivit Mediafax.

Xu a petrecut 30 de minute vorbind despre cele cinci riscuri, dintre care 20 au fost dedicate înclinației Copilot de a expune date sensibile.

Concluzia experților a fost că interdicția de vineri după-amiază ar trebuie să fie impusă tuturor programelor cu inteligență artificială.

