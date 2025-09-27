Joburile care vor dispărea din cauza Inteligenţei Artificiale. Ce spun specialiştii români

Multe joburi vor dispărea din cauza AI-ului, în principal cele care presupun activităţi repetitive, în condiţiile în care companiile mari cu putere financiară vor investi în softuri, în maşinării pentru a automatiza anumite locuri de muncă, concentrându-se pe zona de eficienţă, de productivitate, susţin specialiştii de pe piaţa muncii.

"Avem posturi de Chief Transformation Officer şi mai avem nişte posturi noi care acum doi, trei ani nu existau, precum Chief Sustainability Officer, ceea ce ne arată încă o dată că se vor forma roluri şi din păcate vor dispărea multe roluri din cauza AI-ului pentru că toate companiile mari cu putere financiară vor investi în softuri, în maşinării pentru a automatiza anumite joburi. Joburile repetitive vor fi înlocuite de AI", a afirmat Sorina Faier, managing partner Elite Searchers, la o conferinţă pe tema provocărilor pieţei muncii, organizată de Coaliţia pentru Libertatea Comerţului şi a Comunicării (CLCC).

În ceea ce priveşte domeniile mai dinamice în căutare de forţă de muncă, Faier a menţionat energia regenerabilă, vânzările, domeniul financiar, robotica şi securitate cibernetică. "În ceea ce priveşte căutarea de forţă de muncă, ca domenii, energia regenerabilă merge foarte, foarte bine. Avem foarte multe cereri de project manager pe energie verde, pe fotovoltaice sau pe eoliene.

Avem, de asemenea, multe cereri în vânzări. Şi domeniul financiar merge destul de bine. Agricultura, din păcate, nu a mers absolut deloc pentru că a depins foarte mult şi de seceta pe care am avut-o. Acolo este o tragedie destul de mare, din ce îmi spun clienţii. În domeniul IT, chiar dacă au fost foarte multe restructurări, există anumite roluri pe robotică, pe securitate cibernetică, care încă merg foarte bine şi sunt plătite extrem de bine", a adăugat Sorina Faier.

"Luminiţa de la capătul tunelului"

La rândul său, Bogdan Badea, CEO eJobs România a subliniat că, din 2024, companiile au început să se uite foarte mult la zona de eficienţă, de productivitate. "Din 2024 au început companiile să se uite foarte mult la această zonă de eficienţă, de productivitate. Mulţi pun semnul egal a acestui început cu zona de creştere a AI-ului.

Nu ştiu dacă neapărat AI-ul, pentru că nu am văzut atât de multe implementări pe AI pe cât am văzut vorbe despre implementări pe AI, însă există această tendinţă şi probabil zona de AI a fost cea care a dat tonul. Multe companii au început să se uite la productivitate şi mai ales la eficienţă şi la profit", a menţionat Bogdan Badea.

Potrivit acestuia, firmele au început să se uite către zona de AI văzând în aceasta "luminiţa de la capătul tunelului", deoarece la momentul respectiv multe companii nu prea mai găseau specialişti, mai ales cele din tehnologie şi zona de IT.

"Nu prea găseau oameni şi pentru aceste companii zona de AI a fost o luminiţă. Părea că vad luminiţa şi pot să optimizeze anumite lucruri pe care nu prea puteau să le optimizeze în trecut", a adăugat reprezentantul eJobs România. Potrivit acestuia, această tendinţa a venit dinspre SUA, fiind adoptată ulterior şi de Europa.

