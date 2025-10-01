Autorităţile din România au lansat primul "seif digital" european, unde contra cost ne putem ţine de la acte de identitate şi diplome, până la fotografii, creații artistice sau dosare medicale. Specialişti spun că documentele salvate în acest "cloud" sunt în deplină siguranţă.

Cei care s-au săturat să caute acte prin sertare sau prin toată casa pot opta acum pentru un seif digital, unde pot păstra documentele în format electronic. Proiectul, dezvoltat de InfoCons împreună cu Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică, permite utilizatorilor să stocheze documente, fotografii, videoclipuri sau alte fișiere pe servere europene, în condiții de siguranță.

Un astfel de seif digital costă, în medie, aproximativ 150 de lei pe an. Prin comparație, la alte companii care oferă servicii de cloud, abonamentele cu 200 de gigabytes de spațiu ajung la aproximativ 15 lei pe lună, adică în jur de 180 de lei pe an.

Între siguranță și scepticism

Inițiatorii spun că datele sunt în siguranță, însă experții atrag atenția asupra riscurilor.

Unii oameni rămân sceptici: "N-aș avea încredere. Tot e de ținut de cineva, nu? Adică nu e o chestie pe care am făcut-o eu să țin lucrurile acolo. Tot n-aș avea încredere 100%. Așa că mai bine nu le țin online pe toate", a spus o tânără.

Alții se tem de atacurile cibernetice: "Sunt tot felul de hackeri, nimic nu e protejat. Nu poți să garantezi 100% că vor fi protejate. S-au întâmplat atâtea cazuri, cum și bazele de date ale companiilor de telefonie mobilă s-au vândut la diverse firme".

Pe de altă parte, există și persoane care văd seiful digital ca pe o soluție practică: "Mi se pare o idee super bună, comparativ cu cel clasic. Ăsta chiar mi se pare ok", a spus o trecătoare.

"Mi-ar părea bine să am așa ceva. Ar fi o investiție bună", a adăugat un alt trecător.

Seiful digital aduce și conceptul de "dată certă", prin care documentele încărcate capătă valoare juridică.

Din 2026, toate țările UE vor fi obligate să ofere cetățenilor un portofel digital european, unde vor putea fi stocate documente și semnături electronice.

