România devine vedetă în lumea jocurilor video! La Bucharest Gaming Week, de la Romexpo, realitatea virtuală, simulatoarele Armatei și jocurile create de studiouri românești au atras mii de pasionați. Peste opt milioane de români se destind în fiecare lună cu jocuri video.

"Aici ai un scut verde, aici roşu. Când le uneşti ai un scut galbem. In timpul jocului, către tine vin obiecte. Tu trebuie să le distrugi". Viitorul gamingului implică ochelari VR, două manete şi jocuri cu o grafică similară realităţii.

La Bucharest Gaming Week, Armata României a venit cu simulatoare de zbor, roboți mobili și exerciții de antrenament în realitate virtuală. "Aceasta este prima noastră interacţiune cu zborul şi ne pregăteşte cât se poate de realitate. Avem ochelarii cu VR care ne ajută să ne antrenăm inclusiv la exerciţiile de acrobaţie", a declarat Bogdan Nuţu, student Academia Forţelor Aeriene.

Printre giganţii din industrie îşi fac loc şi studiouri locale care produc jocuri video. "Facem şi jocuri 100 la sută româneşti. Un astfel de joc poate să dureze intre un an şi doi ani. Jocul asta e in dezvoltare de un an jumate. A lucrat la el o echipa de 30 - 40 de persoane", a declarat Cristi Dină, marketing director companie jocuri.

Articolul continuă după reclamă

Barometrul unei industrii care creşte rapid

Pentru pasionați, computerul devine operă de artă.

Designer: Sunt două luni de muncă de printat şi modelare 3D, doar ca totul să arate aşa, undeva înăuntru. Placa video, placa de baza, sunt toate bagate in Superman.

Reporter: Dacă vreau să-mi cumpăr aşa ceva, cât m-ar costa?

Designer: Undeva la 3.000 de euro.

Bucharest Gaming Week este barometrul unei industrii care creşte rapid. România are peste 200 de studiouri de jocuri video şi peste 6.000 de angajaţi în domeniu. Creatorii de jocuri au un pont şi pentru părinţii îngrijoraţi.

"Transmitem mesajul că părinţii trebuie sa fie implicaţi, să se joace cu copiii lor, aşa cum ne jucam noi când eram mici scrable sau remi cu părinţii noştri, pentru că poţi controla cât se joacă şi cu cine se joacă şi din postura de prieten partener de joacă să-l trimiţi la carte", a declarat Tudor Dăescu, organizator Bucharest Gaming Week.

Cifra de afaceri din industria gamingului a depăşit 340 de milioane de euro anul trecut la noi în ţară şi 200 de miliarde de dolari la nivel mondial.

Cristi Popovici Like Nu poți să fii jurnalist dacă nu iubești adrenalina, provocările și, mai ales, oamenii. Este una dintre cele mai palpitante meserii din lume. ➜

Întrebarea zilei Aveţi mai multă încredere în spitalele de stat sau în cele private? În spitalele de stat În spitalele private

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰