12 judeţe intră sub cod galben de caniculă. Maxime, cuprinse între 35 şi 37 de grade
Administraţia Naţională de Meteorologie a emis un cod galben de caniculă, care intră în vigoare joi, 21 august de la ora 12:00 şi va fi valabil până la ora 21:00. Vineri, canicula se extinde.
Fenomenele vizate sunt caniculã şi disconfort termic ridicat, iar regiunilr afectate: Banat, sudul Crişanei şi al Olteniei, sudul şi centrul Munteniei precum şi în sud-vestul Dobrogei.
Caniculă în 12 judeţe
Joi, în Banat, sudul Crişanei şi al Olteniei, sudul şi centrul Munteniei precum şi în sud-vestul Dobrogei va fi caniculã şi disconfort termic ridicat, iar indicele temperaturã-umezealã (ITU) local va atinge pragul critic de 80 de unitãţi. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 35 şi 37 de grade, cu cele mai ridicate valori în regiunile sud-vestice.
În noaptea de joi spre vineri, în vest şi nord-vest, iar vineri mai ales în jumãtatea nordicã a ţãrii vor fi manifestãri de instabilitate atmosfericã.
Vineri, 22 august, va fi caniculã şi disconfort termic ridicat în sudul şi sud-estul teritoriului.
Vremea în Bucureşti
Vremea va deveni caniculară, condiții în care disconfortul termic va fi în creștere. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă, în creștere față de intervalul anterior, se va situa în jurul valorii de 35 de grade. În intervalul 21 august, ora 12 - 21 august, ora 21, municipiul București se va afla sub incidența unei atenționări meteorologice cod galben ce vizează canicula și disconfortul termic ridicat.
