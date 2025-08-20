Antena Meniu Search
x

Curs valutar

12 judeţe intră sub cod galben de caniculă. Maxime, cuprinse între 35 şi 37 de grade

Administraţia Naţională de Meteorologie a emis un cod galben de caniculă, care intră în vigoare joi, 21 august de la ora 12:00 şi va fi valabil până la ora 21:00. Vineri, canicula se extinde. 

de Redactia Observator

la 20.08.2025 , 10:42
12 judeţe intră sub cod galben de caniculă. Maxime, cuprinse între 35 şi 37 de grade Termometru cu mercur care marchează 41 de grade Celsius (106 grade Fahrenheit) într-o zi însorită - Profimedia Galerie (2)

Fenomenele vizate sunt caniculã şi disconfort termic ridicat, iar regiunilr afectate: Banat, sudul Crişanei şi al Olteniei, sudul şi centrul Munteniei precum şi în sud-vestul Dobrogei.

Caniculă în 12 judeţe

Joi, în Banat, sudul Crişanei şi al Olteniei, sudul şi centrul Munteniei precum şi în sud-vestul Dobrogei va fi caniculã şi disconfort termic ridicat, iar indicele temperaturã-umezealã (ITU) local va atinge pragul critic de 80 de unitãţi. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 35 şi 37 de grade, cu cele mai ridicate valori în regiunile sud-vestice.

Articolul continuă după reclamă

În noaptea de joi spre vineri, în vest şi nord-vest, iar vineri mai ales în jumãtatea nordicã a ţãrii vor fi manifestãri de instabilitate atmosfericã.

Vineri, 22 august, va fi caniculã şi disconfort termic ridicat în sudul şi sud-estul teritoriului.

Harta caniculă

Vremea în Bucureşti 

Vremea va deveni caniculară, condiții în care disconfortul termic va fi în creștere. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă, în creștere față de intervalul anterior, se va situa în jurul valorii de 35 de grade. În intervalul 21 august, ora 12 - 21 august, ora 21, municipiul București se va afla sub incidența unei atenționări meteorologice cod galben ce vizează canicula și disconfortul termic ridicat.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

cod galben canicula vremea
Înapoi la Homepage
David Popovici, achiziţie neaşteptată după scandalul maşinii de lux pe care şi-a cumpărat-o
David Popovici, achiziţie neaşteptată după scandalul maşinii de lux pe care şi-a cumpărat-o
Ella și Teo au petrecut noaptea împreună la Insula Iubirii și au uitat de camerele de filmat! Ce s-a întâmplat
Ella și Teo au petrecut noaptea împreună la Insula Iubirii și au uitat de camerele de filmat! Ce s-a întâmplat
„El e cel mai bogat fotbalist din România. Are afaceri de 10 milioane de euro”. Discuție senzațională dezvăluită de Mitică Dragomir cu vedeta FCSB
„El e cel mai bogat fotbalist din România. Are afaceri de 10 milioane de euro”. Discuție senzațională dezvăluită de Mitică Dragomir cu vedeta FCSB
Comentarii


Întrebarea zilei
Aţi încercat să vă reglaţi somnul prin alimentaţie?
Observator » Vremea » 12 judeţe intră sub cod galben de caniculă. Maxime, cuprinse între 35 şi 37 de grade