12 judeţe intră sub cod galben de caniculă. Maxime, cuprinse între 35 şi 37 de grade

Administraţia Naţională de Meteorologie a emis un cod galben de caniculă, care intră în vigoare joi, 21 august de la ora 12:00 şi va fi valabil până la ora 21:00. Vineri, canicula se extinde.

Termometru cu mercur care marchează 41 de grade Celsius (106 grade Fahrenheit) într-o zi însorită - Profimedia

Fenomenele vizate sunt caniculã şi disconfort termic ridicat, iar regiunilr afectate: Banat, sudul Crişanei şi al Olteniei, sudul şi centrul Munteniei precum şi în sud-vestul Dobrogei.

Caniculă în 12 judeţe

Joi, în Banat, sudul Crişanei şi al Olteniei, sudul şi centrul Munteniei precum şi în sud-vestul Dobrogei va fi caniculã şi disconfort termic ridicat, iar indicele temperaturã-umezealã (ITU) local va atinge pragul critic de 80 de unitãţi. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 35 şi 37 de grade, cu cele mai ridicate valori în regiunile sud-vestice.

În noaptea de joi spre vineri, în vest şi nord-vest, iar vineri mai ales în jumãtatea nordicã a ţãrii vor fi manifestãri de instabilitate atmosfericã.

Vineri, 22 august, va fi caniculã şi disconfort termic ridicat în sudul şi sud-estul teritoriului.