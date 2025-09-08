15 judeţe intră de la ora 12.00 sub avertizare de furtuni. Ploi torenţiale, grindină şi vijelii până la noapte

Harta județelor afectate de codul galben de vreme severă meteoromania.ro

În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 15...20 l/mp și izolat de peste 30...35 l/mp. Avertizarea este valabilă luni, între orele 12.00 şi 23.00. Marți vor fi manifestări de instabilitate atmosferică în nord-vestul și centrul țării, precum și în zonele montane.

Articolul continuă după reclamă

Vreme călduroasă și cer variabil în București

Potrivit prognozei emise de ANM, luni, în intervalul 12:00-23:00 vremea va fi călduroasă în București, cu maxime ce vor ajunge la 30-31 de grade Celsius, cerul se va menține variabil, iar vântul va sufla slab și moderat.

Capitala nu se afla sub incidența niciunui mesaj de alertă generală.

Prima lună de toamnă, cu temperaturi de peste 33 de grade

Administrația Națională de Meteorologie a emis prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni, intervalul 8 septembrie - 6 octombrie 2025. Potrivit specialiștior, prima lună de toamnă va fi mai caldă decât în mod normal, cu temperaturi de peste 33 de grade Celsius.

"Vremea se va menţine cãlduroasã în vestul şi sudul ţãrii, iar în rest valorile termice vor fi apropiate de normalul termic. Cerul va fi variabil, temporar cu înnorãri accentuate, averse şi descãrcãri electrice, dupã-amiaza şi seara, local la munte, pe arii restrânse în nord şi centru şi izolat în restul ţãrii, iar vântul va sufla slab şi moderat, cu unele intensificãri în timpul ploilor. Temperaturile maxime se vor încadra în general între 25 şi 33 de grade Celsius, iar minimele vor fi cuprinse între 8 grade Celsius în depresiunile Carpaţilor Orientali şi 20 de grade Celsius pe litoral", au transmis specialiștii Administraţiei Naţionale de Meteorologie.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Susţineţi protestul profesorilor? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰