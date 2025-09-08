Antena Meniu Search
x

Curs valutar

15 judeţe intră de la ora 12.00 sub avertizare de furtuni. Ploi torenţiale, grindină şi vijelii până la noapte

Administraţia Naţională de Meteorologie a emis o atenţionare cod  galben de ploi şi vijelii, valabilă luni, de la ora 12.00, în mai multe judeţe din ţară. Potrivit specialiştilor, marţi, vor fi manifestări de instabilitate atmosferică în nord-vestul și centrul țării, precum și în zonele montane.

de Redactia Observator

la 08.09.2025 , 10:38
15 judeţe intră de la ora 12.00 sub avertizare de furtuni. Ploi torenţiale, grindină şi vijelii până la noapte 15 judeţe intră de la ora 12.00 sub avertizare de furtuni. Ploi torenţiale, grindină şi vijelii până la noapte - Arhiva / imagine ilustrativă Galerie (2)

Meteorologii au emis o avertizare Cod galben de instabilitate atmosferică valabilă în nordul Crișanei, Maramureș, vestul Transilvaniei și local la munte. Potrivit ANM, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică, ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului (rafale de 50...70 km/h) și izolat grindină.

Harta județelor afectate de codul galben de vreme severă

meteoromania.ro

În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 15...20 l/mp și izolat de peste 30...35 l/mp. Avertizarea este valabilă luni, între orele 12.00 şi 23.00. Marți vor fi manifestări de instabilitate atmosferică în nord-vestul și centrul țării, precum și în zonele montane.

Articolul continuă după reclamă

Vreme călduroasă și cer variabil în București

Potrivit prognozei emise de ANM, luni, în intervalul 12:00-23:00 vremea va fi călduroasă în București, cu maxime ce vor ajunge la 30-31 de grade Celsius, cerul se va menține variabil, iar vântul va sufla slab și moderat.

Capitala nu se afla sub incidența niciunui mesaj de alertă generală.

Prima lună de toamnă, cu temperaturi de peste 33 de grade

Administrația Națională de Meteorologie a emis prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni, intervalul 8 septembrie - 6 octombrie 2025. Potrivit specialiștior, prima lună de toamnă va fi mai caldă decât în mod normal, cu temperaturi de peste 33 de grade Celsius.

"Vremea se va menţine cãlduroasã în vestul şi sudul ţãrii, iar în rest valorile termice vor fi apropiate de normalul termic. Cerul va fi variabil, temporar cu înnorãri accentuate, averse şi descãrcãri electrice, dupã-amiaza şi seara, local la munte, pe arii restrânse în nord şi centru şi izolat în restul ţãrii, iar vântul va sufla slab şi moderat, cu unele intensificãri în timpul ploilor. Temperaturile maxime se vor încadra în general între 25 şi 33 de grade Celsius, iar minimele vor fi cuprinse între 8 grade Celsius în depresiunile Carpaţilor Orientali şi 20 de grade Celsius pe litoral", au transmis specialiștii Administraţiei Naţionale de Meteorologie.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

cod galben ploi anm alerta meteo furtuni grindina vijelii
Înapoi la Homepage
Vedeta din România care trece printr-o perioadă teribilă: a ajuns la divorţ la doar 3 luni de la nuntă
Vedeta din România care trece printr-o perioadă teribilă: a ajuns la divorţ la doar 3 luni de la nuntă
Mesaje creștine la Nașterea Maicii Domnului. Cele mai frumoase felicitări cu urări pentru sărbătoriții zilei de pe 8 septembrie
Mesaje creștine la Nașterea Maicii Domnului. Cele mai frumoase felicitări cu urări pentru sărbătoriții zilei de pe 8 septembrie
Fratele lui Adrian Mazilu, poveste tulburătoare despre retragerea din fotbal: „Trebuia să mă las dacă voiam să mai pot merge!”
Fratele lui Adrian Mazilu, poveste tulburătoare despre retragerea din fotbal: „Trebuia să mă las dacă voiam să mai pot merge!”
Comentarii


Întrebarea zilei
Susţineţi protestul profesorilor?
Observator » Vremea » 15 judeţe intră de la ora 12.00 sub avertizare de furtuni. Ploi torenţiale, grindină şi vijelii până la noapte