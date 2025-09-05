Vremea 8 septembrie - 6 octombrie 2025. Prima lună de toamnă, cu temperaturi de peste 33 de grade Celsius

Administrația Națională de Meteorologie a emis prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni, intervalul 8 septembrie - 6 octombrie 2025. Potrivit specialiștior, prima lună de toamnă va fi mai caldă decât în mod normal, cu temperaturi de peste 33 de grade Celsius.

ANM a emis vineri, 5 septembrie, prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni.

"Pe parcursul săptămânii viitoare, vremea se va menţine cãlduroasã în vestul şi sudul ţãrii, iar în rest valorile termice vor fi apropiate de normalul termic. Cerul va fi variabil, temporar cu înnorãri accentuate, averse şi descãrcãri electrice, dupã-amiaza şi seara, local la munte, pe arii restrânse în nord şi centru şi izolat în restul ţãrii, iar vântul va sufla slab şi moderat, cu unele intensificãri în timpul ploilor. Temperaturile maxime se vor încadra în general între 25 şi 33 de grade, iar minimele vor fi cuprinse între 8 grade în depresiunile Carpaţilor Orientali şi 20 de grade pe litoral", spun specialiștii Administraţiei Naţionale de Meteorologie.

Vremea 8 - 15 septembrie 2025

Valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României, cu o abatere termică pozitivă ușor mai accentuată în regiunile vestice și sudice. Regimul pluviometric va fi local excedentar în regiunile intracarpatice, iar în rest va fi în general apropiat de cel normal.

Prognoza meteo 15 - 22 septembrie 2025

Temperaturile medii vor fi ușor mai ridicate decât cele normale pentru acest interval, în toate regiunile, dar mai ales în cele sudice. Cantitățile de precipitații vor fi excedentare în regiunile nordice și centrale, iar în rest vor fi în general apropiate de cele normale pentru această perioadă.

Vremea 22 - 29 septembrie 2025

Temperatura medie a aerului va avea valori ușor mai ridicate decât cele normale pentru acest interval în majoritatea regiunilor, dar mai ales în vestul și sudul teritoriului. Regimul pluviometric va avea o tendință ușor deficitară în majoritatea regiunilor, dar mai ales în cele nordice.

Prognoza meteo 29 - 6 octombrie 2025

Mediile valorilor termice se vor situa ușor peste cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României, dar mai ales în regiunile sud-vestice. Cantitățile de precipitații vor fi ușor deficitare în cea mai mare parte a țării, dar mai ales în jumătatea sudică a teritoriului.

