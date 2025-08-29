6 judeţe şi Capitala intră sâmbătă de la prânz sub cod galben de caniculă: temperaturi de 36 de grade Celsius

Antena Meniu Search
Administraţia Naţională de Meteorologie a emis, vineri dimineaţă, cod galben de caniculă pentru Capitală şi judeţele Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Călărași şi Ilfov. Avertizarere este valabilă sâmbătă, 30 august, între orele 12.00 şi 21.00. 

29.08.2025
Meteorologii au emis o avertizare cod galben de caniculă valabilă sâmbătă în Bucureşti şi 6 judeţe.

Cod galben de caniculă în Capitală şi judeţele Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Călărași şi Ilfov

Sâmbătă, în județele Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Călărași, Ilfov și municipiul București, vor fi temperaturi deosebit de ridicate, caniculă și disconfort termic, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pe arii restrânse pragul critic de 80 de unități.

Temperaturile maxime vor fi de 34...36 de grade Celsius.

Harta județelor afectate de codul galben de caniculă

meteoromania.ro

Vineri, în județele Timiș, Arad și Bihor vor fi temperaturi deosebit de ridicate, caniculă și disconfort termic, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pe arii restrânse pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 34 și 37 de grade Celsius.

