6 judeţe şi Capitala intră sâmbătă de la prânz sub cod galben de caniculă: temperaturi de 36 de grade Celsius

Administraţia Naţională de Meteorologie a emis, vineri dimineaţă, cod galben de caniculă pentru Capitală şi judeţele Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Călărași şi Ilfov. Avertizarere este valabilă sâmbătă, 30 august, între orele 12.00 şi 21.00.

Capitala şi 6 judeţe intră sâmbătă de la prânz sub cod galben de caniculă: temperaturi de 36 de grade Celsius - Shutterstock

Meteorologii au emis o avertizare cod galben de caniculă valabilă sâmbătă în Bucureşti şi 6 judeţe.

Cod galben de caniculă în Capitală şi judeţele Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Călărași şi Ilfov

Sâmbătă, în județele Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Călărași, Ilfov și municipiul București, vor fi temperaturi deosebit de ridicate, caniculă și disconfort termic, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pe arii restrânse pragul critic de 80 de unități.

Temperaturile maxime vor fi de 34...36 de grade Celsius.