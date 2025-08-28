Trei judeţe intră vineri de la prânz sub cod galben de caniculă. Cum va fi vremea în Bucureşti

Harta județelor afectate de codul galben de caniculă meteoromania.ro

Vremea se încălzește în Capitală

ANM a emis o prognoză specială pentru București, valabilă vineri, între orele 12.00 și 21.00.

Conform acesteia, valorile termice diurne vor crește ușor, astfel încât temperatura maximă va fi de 32...33 de grade. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat.

