Trei judeţe intră vineri de la prânz sub cod galben de caniculă. Cum va fi vremea în Bucureşti
Administraţia Naţională de Meteorologie a emis, joi dimineaţă, cod galben de caniculă pentru judeţele Timiş, Arad şi Bihor şi atenţionează că vineri de la prânz şi până la ora 21.00 se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate, ce vor ajunge până la 37 de grade.
Meteorologii au emis o avertizare cod galben de caniculă valabilă vineri în trei județe din vestul țării.
Cod galben de caniculă în județele Timiș, Arad și Bihor
Sunt vizate județele Timiș, Arad și Bihor, unde vor fi temperaturi deosebit de ridicate, caniculă și disconfort termic ridicat. Indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pe arii restrânse pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 34 și 37 de grade.
Avertizarea cod galben este în vigoare vineri între orele 12.00 și 21.00.
Vremea se încălzește în Capitală
ANM a emis o prognoză specială pentru București, valabilă vineri, între orele 12.00 și 21.00.
Conform acesteia, valorile termice diurne vor crește ușor, astfel încât temperatura maximă va fi de 32...33 de grade. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat.
