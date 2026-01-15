Alerta meteo de vreme rea. Nopți și dimineți geroase până marţi în toată ţara. Cod galben de ger în Moldova

Administraţia Naţională de Meteorologie a emis o informare meteo de frig, lapoviţă, polei şi vânt şi un cod galben de ger, valabil până vineri.

În intervalul 15 ianuarie, ora 20:00 şi până marţi, 20 ianuarie, ora 10:00, intră în vigoare informarea meteo de frig, lapoviţă, polei şi vânt. Potrivit ANM, fenomene vizate sunt vreme deosebit de rece, ger îndeosebi în timpul nopților și dimineților, precipitații mixte și polei, intensificări ale vântului.

Vreme deosebit de rece

Noaptea de joi spre vineri, 15-16 ianuarie, va fi geroasă cu temperaturi minime între -13 și -8 grade în nordul și estul Moldovei. Vineri, 16 ianuarie, vremea se va răci mai ales în regiunile sudice și estice, iar în nordul și estul Moldovei local va fi ger, cu temperaturi în jurul valorii de -10 grade. În noaptea de vineri spre sâmbătă, 16-17 ianuarie, va fi ger în Moldova și în cea mai mare parte a Munteniei, Dobrogei Transilvaniei și Maramureșului.

Până marți, 20 ianuarie, vor fi nopți și dimineți geroase în majoritatea zonelor, astfel că temperaturile minime se vor situa în general între -16 și -8 grade, iar în nordul Moldovei gerul va persista și pe parcursul zilelor, cu temperaturi între -12 și -10 grade. În noaptea de joi spre vineri, 15-16 ianuarie, și vineri, 16 ianuarie, temporar vor fi precipitații, predominant sub formă de ploaie în Banat și Crișana, mixte local la munte, în Transilvania, Moldova și izolat în Maramureș și Dobrogea și predominant ninsori în Oltenia și Muntenia, favorizând pe alocuri depuneri de polei. Vântul va avea intensificări temporare în sudul Banatului și în regiunile sudestice, cu viteze în general de 40...50 km/h.

Cod galben de ger

Totodată, intră în vigoare un cod galben de ger, valabil în intervalul 15 ianuarie, ora 20:00 şi până vineri, 16 ianuarie, ora 20:00. Fenomenele vizate sunt temperaturi deosebit de scăzute și local ger. Zonele afectate sunt nordul și estul Moldovei.

În nordul și estul Moldovei vor fi temperaturi deosebit de scăzute și local ger, îndeosebi în cursul nopții când se vor înregistra minime termice cuprinse între -13 și -8 grade. Temperaturi în jurul valorii de -10 grade se vor menține și pe parcursul zilei de vineri.