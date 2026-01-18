Val de frig extrem peste România. ANM extinde atenționarea de ger în toată țara până joi
Administrația Națională de Meteorologie a extins până joi avertizările pentru ger pentru întreaga țară, în contextul unui val de frig persistent. Se vor înregistra temperaturi minime de până la -20°C.
Potrivit ANM, temperaturile minime vor coborî frecvent între -20 și -6 grade, iar în nordul și nord-estul Moldovei și în zonele montane din Transilvania gerul va persista și pe timpul zilei, cu valori în jurul a -10 grade.
Meteorologii avertizează și asupra intensificărilor de vânt în sudul Banatului și pe arii restrânse în sud-est, cu viteze de 40-50 km/h, precum și asupra precipitațiilor mixte și poleiului, care vor afecta în special regiunile sudice și sud-estice, cu risc ridicat pentru trafic.
ANM a emis mai multe coduri galbene, valabile pe intervale scurte.
Coduri galbene în vigoare
Astfel, duminică, între 10:00 – 20:00, se vor înregistra temperaturi foarte scăzute în nordul și nord-estul Moldovei și în estul Transilvaniei, cu maxime în jurul a -10 grade Celsius.
În restul Moldovei, sudul și centrul Transilvaniei, Dobrogea, Muntenia și Oltenia, valorile termice se vor încadra între -8 și -4 grade, cu ger accentuat pe timpul nopții.
În intervalul duminică, ora 20:00 – luni, ora 10:00, gerul va persista în cea mai mare parte a țării, cu temperaturi minime între -20 și -10 grade.
Luni, pentru intervalul orar 10:00 – 20:00, se vor înregistra temperaturi deosebit de scăzute în Moldova, sudul, centrul și estul Transilvaniei, Dobrogea, sudul, centrul și estul Munteniei și în sudul Olteniei, cu valori între -8 și -4 grade.
În nordul Moldovei și în depresiunile și văile Transilvaniei, gerul va persista și ziua, cu valori în jurul a -10 grade.
În intervalul luni, ora 20:00 – marți, ora 10:00, meteorologii anunță ger accentuat în majoritatea regiunilor, cu temperaturi minime între -20 și -10 grade.
Pentru perioada marți - joi, ANM precizează că valul de frig va continua, cu temperaturi minime frecvent sub -10 grade în nord și centru, iar precipitațiile mixte și poleiul vor afecta local regiunile sudice și sud-estice. Temporar vor fi intensificări ale vântului, cu viteze de 40-50 km/h, amplificând senzația de frig.
Autoritățile recomandă prudență sporită la drum, evitarea expunerii îndelungate la frig.
Prognoză specială pentru București
Administrația Națională de Meteorologie anunță că la București urmează zile cu vreme deosebit de rece, geroasă dimineața și noaptea.
În intervalul 18 ianuarie, ora 8:00 – 19 ianuarie, ora 8:00, vremea va fi deosebit de rece, geroasă dimineața și noaptea, anunță ANM. Cerul va avea înnorări și trecător vor fi condiții de fulguială. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de -6... -5 grade, iar cea minimă va fi de - 10...-9 grade.
Apoi, de luni, la ora 8.00, până marți la aceeași oră, vremea se va menține deosebit de rece, geroasă dimineața și noaptea. Cerul va fi noros ziua, apoi se va degaja treptat. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de -5...-4 grade, iar cea minimă va fi de -13...-10 grade.
În intervalul 20 ianuarie, ora 8:00 – 21 ianuarie, ora 10:00 vremea va fi în continuare geroasă dimineața și noaptea. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 0...1 grad, iar cea minimă va fi de -11...-8 grade.
De asemenea, de pe 21 ianuarie, la ora 10:00 până pe 22 ianuarie, la ora 8:00, valorile termice vor fi mai ridicate față de zilele precedente însă dimineața va fi geroasă. Cerul va fi variabil, cu înnorări noaptea, când vor precipitații slabe mixte cu depuneri de polei. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 2...3 grade, iar cea minimă va fi de -4...-2 grade.
În intervalul 18 ianuarie ora 10.00 - 22 ianuarie, ora 10.00, municipiul București se va afla sub incidența unui mesaj de informare meteorologică ce vizează vreme deosebit de rece, geroasă noaptea și dimineața.Înapoi la Homepage
Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰