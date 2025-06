Am traversat a doua cea mai fierbinte lună mai din istorie. Iar încălzirea va continua, avertizează Copernicus

Lumea a cunoscut a doua cea mai fierbinte lună mai de când au început înregistrările meteorologice, o lună în care schimbările climatice au alimentat un val de căldură record în Groenlanda, au declarat miercuri oamenii de știință, potrivit Reuters.

Luna mai a fost a doua cea mai caldă înregistrată vreodată pe Pământ, fiind depășită doar de luna mai 2024. Aceasta a încheiat a doua cea mai caldă primăvară înregistrată în emisfera nordică, a declarat Serviciul Copernicus pentru schimbări climatice (C3S) al UE într-un buletin lunar. Potrivit C3S, în luna mai, temperaturile globale de suprafață au fost, în medie, cu 1,4 grade Celsius mai ridicate decât în perioada preindustrială 1850-1900, când oamenii au început să ardă combustibili fosili la scară industrială. Specialiștii spun că 21 din ultimele 22 de luni au avut o temperatură globală medie mai mare cu 1,5 grade Celsius față de perioada preindustrială.

"Ne așteptăm ca pragul de 1,5°C să fie depășit din nou în viitorul apropiat din cauza încălzirii continue a sistemului climatic", a declarat directorul C3S, Carlo Buontempo.

Principala cauză a schimbărilor climatice este reprezentată de emisiile de gaze cu efect de seră rezultate din arderea combustibililor fosili. Anul trecut a fost cel mai cald an înregistrat pe planetă.

Vara anului trecut în România, cea mai caldă din intervalul 1900-2024

Vara anului trecut a fost cea mai caldă vară din intervalul 1900-2024, cu o temperatură medie de 22,8 grade Celsius şi o abatere termică de plus 3,5 grade Celsius, faţă de media intervalului 1991-2020, lunile iunie, iulie şi august fiind cele mai călduroase luni de vară din istorie şi cu abateri termice de plus 3,2 grade Celsius în august 2024, plus 3,5 grade Celsius în iulie şi de plus 3,7 grade Celsius în iunie 2024, faţă de normalul termic al acestor luni. În acelaşi timp, în vara 2024 a fost emis cel mai timpuriu Cod roşu de caniculă, în zilele de 22-23 iunie, iar în lunile iulie şi august, Cod roşu pentru cele mai lungi intervale de zile consecutive cu val de căldură persistent, intens şi extins, respectiv şase zile consecutive, în perioadele 13-18 iulie şi 15-20 august.

Tot în acelaşi anotimp s-au emis 15 avertizări meteorologice de Cod roşu pentru caniculă, val de căldură persistent şi disconfort termic deosebit de accentuat. Cele mai ridicate temperaturi maxime au fost: 39,1 grade Celsius (în iunie 2024 la Alexandria), 41,7 grade Celsius (în iulie 2024 la Cernavodă), respectiv 41,1 grade Celsius (în august 2024 la Zimnicea).

Copernicus: Ultimii 10 ani, cei mai călduroși zece din istorie

La nivel mondial:

2024 a fost cel mai cald an din 1850.

2024 a avut o temperatură medie globală de 15,10°C, cu 0,12°C mai mare față de 2023.

2024 a fost cu 0,72°C mai cald decât media 1991 – 2020 și cu 1,60°C mai cald decât nivelul preindustrial, fiind primul an calendaristic care a depășit acest nivel cu 1,5

Ultimii zece ani au fost cei mai călduroși zece ani din istorie. Fiecare lună din ianuarie până în iunie 2024 a fost mai caldă decât luna corespunzătoare din orice an precedent.