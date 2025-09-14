ANM anunță ploi în mai multe zone, din această după-amiază. Vreme severă până luni dimineață

Harta județelor afectate de codul galben de vreme severă meteoromania.ro

Vremea 14 septembrie în țară

Valorile termice se vor menţine uşor mai ridicate decât în mod normal la aceastã datã, în cea mai mare parte a teritoriului. Vor fi înnorãri şi perioade cu averse, în prima parte a zilei în Maramureş, Crişana şi Banat, apoi acestea vor fi în extindere treptatã îndeosebi în jumãtatea de vest a ţãrii. Ploile vor fi însoţite pe spaţii mici de descãrcãri electrice şi local vor fi în general moderate cantitativ (10...15 l/mp), dar cu o probabilitate mai ridicatã în zona Carpaţilor Occidentali pe alocuri se pot atinge şi depãşi 20...25 l/mp. Vântul va sufla slab şi moderat, temporar cu intensificãri în prima parte a intervalului în vest, în nord-est (viteze de 50...70 km/h) şi pe arii restrânse şi la viteze mai mici în rest, precum şi în jumãtatea de vest a Carpaţilor Meridionali, unde la altitudini mari vor fi rafale de 90...100 km/h. Temperaturile maxime se vor situa între 21 şi 29 de grade, iar cele minime în general între 8 şi 16 grade. Izolat, dimineaţa şi noaptea, se va forma ceaţã. Presiunea atmosferică va fi în scãdere uşoarã, mai ales în jumãtatea de vest a ţãrii.

Temperaturi moderate și cer variabil în București

Potrivit prognozei speciale emise pentru municipiul București, maximele termice vor ajunge la 26-27 de grade Celsius, iar minimele vor fi de 12-13 grade. Cerul va fi variabil în mare parte, urmând să fie înnorări mai accentuate în a doua parte a zilei.

Vântul va sufla moderat pe tot parcursul zilei, cu ușoare intensificări de până la 40 km/h.

Vremea la munte

Vor fi înnorãri şi perioade cu averse în prima parte a zilei în Carpaţii Occidentali şi în grupele vestice ale Carpaţilor Meridionali, apoi cerul se va înnora, iar ploile se vor extinde şi în celelalte masive. Ploile vor fi însoţite pe spaţii mici de descãrcãri electrice şi local vor fi în general moderate cantitativ (10...15 l/mp), dar cu o probabilitate mai ridicatã în zona Carpaţilor Occidentali pe alocuri se pot atinge şi depãşi 20...25 l/mp. Vântul va sufla slab şi moderat, temporar cu intensificãri în prima parte a intervalului, în special în jumãtatea de vest a Carpaţilor Meridionali, unde la altitudini mari vor fi rafale de 90...100 km/h. Temperaturile vor fi comparabile cu cele din ziua precedentã.

Vremea pe litoral

Vremea se va menţine în general frumoasã. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab şi moderat, cu intensificãri temporare ziua (rafale de 40-50 km/h). Temperaturile maxime, uşor mai scãzute decât cele specifice datei, se vor încadra între 21 şi 23 grade, iar cele minime între 16 şi 17 grade.

Temperatura apei mãrii va avea valori de 21...22 de grade.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Sunteți de acord cu introducerea homeschooling-ului în România? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰