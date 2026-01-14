România a tremurat sub un ger extrem. Au fost temperaturi extreme, de minus 21 de grade Celsius. În unele părţi, chiar cele mai mici din ultimii 10 ani. Dar ce a fost mai greu a trecut. Totuşi, vremea nu şi-a revenit complet şi nu am scăpat de ger. Zăpada şi poleiul continuă să transforme mai multe şosele din ţară în capcane. Tirurile au rămas blocate în nămeţi, iar coloanele de maşini s-au întins pe sute de metri. Au fost şi intervenţii contracronometru pentru oamenii care locuiesc în sate izolate de nămeţi. Meteorologii avertizează: un nou val de frig va lovi în weekend.

Gerul extrem a paralizat ţara în ultimele 24 de ore. Un bărbat de 80 de ani a fost găsit izolat într-un cătun din Hunedoara, într-o zonă greu accesibilă. Salvamontiştii au ajuns la el după un apel disperat la 112, făcut de familie, care nu mai ştia nimic de soarta sa.

Singur și bolnav

"Era închis în casă, fără foc, fără nimic. Era în pat, conştient. Se ştie cu o hernie veche", a declarat Ovidiu Bodean - şef salvamont Hunedoara.

Deşi slăbit şi cu probleme medicale, bătrânul a refuzat să-şi părăsească locuinţa. Salvatorii vor urca din nou, astăzi, pentru a-i duce mâncare şi medicamente.

Iarna a lovit din plin şi drumurile. Pe autostrada A1, un TIR nu a mai putut urca panta şi a blocat ieşirea spre Coşeviţa, iar traficul a fost dirijat alternativ. Tot în apropiere de Deva, la Dealul Mare, 7 autocamioane au fost oprite din cauza drumului alunecos şi troienit.

Accidente în lanț

Probleme serioase au fost şi în Caraş-Severin. Pe DN6, în zonele Plugova şi Domaşnea, zăpada a depăşit 20 de centimetri. Mai multe TIR-uri şi camioane au rămas blocate, formând coloane de sute de metri pe marginea drumului.

Aceeaşi situaţie şi în Timiş. Singurul drum care leagă Banatul de Transilvania a fost blocat complet de zăpadă. TIR-urile nu mai pot înainta şi s-au format cozi uriaşe. Şi crengile căzute pe şosea i-au încurcat pe şoferi.

La Braşov, trei maşini s-au ciocnit violent, între Avrig şi Bradu din cauza şoselei acoperite cu polei.

Iar la Iaşi, tot din cauza poleiului, un şofer a derapat şi a lovit un alt autoturism care circula regulamentar pe contrasens.

Vremea extremă le-a dat emoţii puternice şi pasagerilor cursei aeriene Milano- Sibiu. Aeronava a ajuns la marginea pistei imediat după aterizare, în timpul manevrelor de întoarcere.

Un nou val de frig

Gerul a făcut şi victime. În Timişoara, un bărbat de 65 ani a murit în apartamentul îngheţat. Soţia lui a supravieţuit la limită. O femeie sunase de două ori la 112 ca să anunţe că vecinii lor sunt în pericol.

În pericol au fost oamenii şi pe şosele. În Timiş, un bărbat de 31 de ani a murit după ce a ajuns pe contrasens şi a intrat într-un TIR.

Impactul dintre cele două vehicule a fost nimicitor. Părţi din caroseria autoturismului care este acum în şanţ au fost împrăştiate pe o distanţă de zeci de metri, la fel şi motorul.

Gerul îşi mai pierde din putere în următoarele zile, însă din weekend ne loveşte un nou val de frig extrem.

