Cod galben de inundaţii: hidrologii anunţă risc de viituri pe râuri din 14 judeţe

Hidrologii anunţă, vineri, risc de viituri pe râuri din 14 judeţe, fiind emisă o avertizare cod galben.

Hidrologii anunţă risc de viituri pe râuri din 14 judeţe - Hepta / imagine ilustrativă

”Având în vedere situaţia hidrometeorologică actuală şi prognoza meteorologică pentru următoarele 24 de ore, I.N.H.G.A. a instituit Codul Galben, care intră în vigoare astăzi, 12 septembrie, de la ora 12:00 şi este valabil până mâine, la ora 9:00”, anunţă, vineri, hidrologii.

Potrivit acestora, ca urmare a precipitaţiilor prognozate şi a propagării acestora, se pot produce scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, viituri rapide pe râurile mici, cu posibile efecte de inundaţii locale. De asemenea, sunt prognozate creşteri ale debitelor şi nivelurilor, existând probabilitatea depăşirii cotelor de atenţie.

Atenţionarea Hidrologică vizează anumite sectoare de râuri din judeţele: Argeş, Dâmboviţa, Prahova, Ilfov, Ialomiţa, Braşov, Covasna, Buzău, Vrancea, Galaţi, Bacău, Vaslui, Constanţa şi Tulcea.

Articolul continuă după reclamă

”În acest context, populaţia este sfătuită să manifeste prudenţă şi să evite activităţile în apropierea cursurilor de apă sau în zonele inundabile. Se recomandă ca locuitorii să nu traverseze poduri improvizate sau drumuri acoperite de apă, să îşi protejeze bunurile şi gospodăriile prin măsuri preventive şi să respecte instrucţiunile autorităţilor locale. Totodată, este important ca cetăţenii să rămână informaţi prin intermediul canalelor oficiale şi să urmărească evoluţia situaţiei hidrometeorologice”, a mai transmis sursa citată.

Meteorologii atenţionează că în cursul zilei de vineri, până la ora 22.00, în nordul Munteniei, sudul Moldovei şi sud-estul Transilvaniei se vor înregistra ploi torenţiale, pe alocuri însoţite de descărcări electrice. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantităţile de apă vor fi de 25...30 l/mp şi izolat de peste 40 l/mp.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Când pleci de acasă, folosești aplicații pentru trafic ca să eviți aglomerația? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰