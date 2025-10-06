S-a schimbat din nou prognoza. Avem un cod galben de vânt şi ninsori în tot sud-estul ţării, iar de mâine, e şi mai rău. Vor fi ploi de cod roşu în trei judeţe. În Constanţa, autorităţile au decis să închidă şcolile miercuri, din acest motiv! Aşteptăm furtuni şi vijelii de cod portocaliu. Hidrologii ne atenţionează că vin inundaţiile. După un septembrie cu 3 saptămâni de vreme de vară, avem parte de cel mai friguros început de octombrie din ultimii ani, cu temperaturi sub cele normale şi de parcă n-ar fi de ajuns, ne mai confruntăm și cu un val de viroze parcă mai agresive ca niciodată.

"Fac un apel ferm către populatie să evite orice deplasare neesenţială. Vă rugăm să rămâneţi în locuinţe, să nu mergeţi în centre comerciale, spaţii publice sau alte locuri care nu presupun deplasări inutile", a declarat Adrian Picoiu, prefectul judeţului Constanţa. Este avertismentul autorităţilor din Constanţa, după o ședință extraordinară a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență. De mâine seară, judeţul intră sub cod roşu de ploi abundente, alături de Ialomiţa şi Călăraşi. Ca să evite orice risc, s-a luat decizia ca şcolile, grădiniţele şi creşele să fie închise miercuri.

Interdicţii sunt şi la munte. Stratul de zăpadă de 40 de cm a închis Transalpina

"Există riscuri reale de inundaţii şi alte pericole asociate fenomenelor extreme similare celor care au efectat recent Bulgaria", a declarat Adrian Picoiu, prefectul judeţului Constanţa. "Sunt pregăite echipamentele şi tehnica pentru astfel de intervenţii – evacuarea apei, dar vorbim şi de intensificări ale vântului, care pot genera căderi sau ruperi de arbori", a declarat Cristian Amarandei, inspector şef ISU Constanţa.

Interdicţii sunt şi la munte. Stratul de zăpadă de 40 de cm a închis Transalpina. Viscolul i-a luat prin surprindere până şi pe ciobanii, care au rămas blocaţi cu turmele pe munte. 10.000 de animale nu au mai putut înainta din cauza zăpezii. Schimbarea bruscă de temperatură dă naştere fenomenelor spectaculoase. Pe câmpurile din nordul judeţului Galaţi, pământul pare că fierbe. Din cauza temperaturilor scăzute noaptea și a celor mai ridicate la prânz, din sol ies aburi. La fel cum se întâmplă şi pe Dunăre, în special toamna.

Vremea extremă va ţine până joi, după care ploile bat în retragere, vântul se domoleşte, iar temperaturile cresc. La finalul săptămânii, valorile termice vor trece uşor de 20 de grade Celsius în sudul şi în vestul ţării.

