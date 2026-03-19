Cod galben de vânt în 8 judeţe din ţară. Prognoza specială pentru Bucureşti

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis o atenţionare Cod galben de vânt puternic, valabilă pe parcursul zilei de vineri, în opt judeţe, precum şi o informare de intensificări ale vântului, ce vizează majoritatea regiunilor.

Conform prognozei de specialitate, vineri, între orele 10:00 - 20:00, pe fondul atenţionării Cod galben, în Dobrogea, în estul Munteniei şi în sudul Moldovei, vântul va avea intensificări cu viteze de 50 - 65 km/h, iar în Carpaţii de Curbură rafalele vor ajunge la 70 - 80 km/h.

Judeţele afectate de vânt sunt: Brăila, Buzău, Călăraşi, Constanţa, Galaţi, Ialomiţa, Tulcea şi Vrancea.

Totodată, în perioada 19 martie, ora 10:00 - 20 martie, ora 20:00, va fi în vigoare o informare de intensificări ale vântului. Astfel, joi, vântul va fi prezent în Muntenia, Dobrogea, în sudul Moldovei şi al Olteniei, iar vineri cu precădere în regiunile estice şi sud-estice. Vor fi viteze în general de 40 - 45 km/h, în timp ce în zona montană înaltă rafalele vor fi de 60 - 80 km/h.

Vremea în Bucureşti

Valorile termice diurne vor fi în scădere față de ziua anterioară. Cerul va avea înnorări, dar probabilitatea de ploaie va fi redusă. Vântul va sufla în general moderat. Temperatura maximă va fi de 9...10 grade, iar cea minimă de 1...3 grade.

De mâine şi până sâmbătă, regimul termic va fi caracterizat de valori apropiate de normele perioadei. Cerul va fi mai mult noros și vor fi posibile ploi slabe, trecătoare. Vântul va sufla în general moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 11 grade, iar cea minimă va fi de 1...3 grade. Duminică, vântul va sufla moderat, cu intensificări temporare pe parcursul zilei. Temperatura maximă va fi de 13...14 grade, iar cea minimă de 3...4 grade.

