Cod galben de vânt puternic în mai multe regiuni din ţară. Rafale de până la 120 km/h la munte

Cod galben de vânt puternic în mai multe regiuni ale ţării. Meteorologii avertizează că, în Carpaţii Meridionali şi în Carpaţii de Curbură, rafalele vor atinge 90 km/h, iar la peste 1.700 de metri altitudine vântul poate sufla chiar şi cu 120 km/h. Moldova, Dobrogea, sud-estul Transilvaniei şi vestul Olteniei sunt, de asemenea, sub avertizare de vânt până vineri seară, potrivit News.ro.

de Redactia Observator

la 10.10.2025 , 11:54
Meteorologii anunţă, vineri, vânt puternic în Carpaţii Meridionali şi în Carpaţii de Curbură, unde rafalele ajung la 90 de kilometri la oră. La munte, la peste 1700 de metri altitudine, vântul va sufla cu 120 de kilometri la oră. A fost emisă o avertizare cod galben pentru Moldova, Dobrogea, sud-estul Transilvaniei şi vestul Olteniei.

Potrivit ANM, vineri, până la ora 23.00, în Carpaţii Meridionali şi în Carpaţii de Curbură vor fi intensificări ale vântului cu viteze de 70...90 km/h, iar la peste 1700 m vor fi rafale de 90...120 km/h.

Până la ora 18.00, este cod galben pentru Moldova, Dobrogea, sud-estul Transilvaniei şi vestul Olteniei.

”Vântul va avea intensificări temporare cu viteze de 50...60 km/h şi izolat 70 km/h”, au transmis meteorologii.

Potrivit acestora,  intensificări ale vântului cu viteze în general de 40...50 km/h vor fi vineri (10 octombrie) şi sâmbătă (11 octombrie) pe arii restrânse în majoritatea regiunilor.

