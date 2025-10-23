Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Cod galben de vânt valabil joi şi vineri. Rafale de peste 70 km/h în 30 de judeţe din ţară

Meteorologii au emis avertizări de cod galben de vânt pentru aproape toată ţara, valabile joi şi vineri. Rafalele vor depăşi local 70 km/h, iar la munte se vor atinge viteze de până la 120 km/h, potrivit News.ro. Zonele montane, dar şi vestul, centrul şi sudul ţării se află sub atenţionări succesive de vânt puternic.

de Redactia Observator

la 23.10.2025 , 10:26
Cod galben de vânt în zeci de judeţe Cod galben de vânt valabil joi şi vineri. Rafale de peste 70 km/h în 30 de judeţe din ţară - Arhivă foto

Prima avertizare, în vigoare de joi seara până vineri dimineața, vizează județele Bihor, Cluj, Alba, Hunedoara, Sibiu, Brașov, Argeș, Vâlcea, Gorj, Mehedinți, Caraș-Severin, Timiș și Arad.

Vântul va avea intensificări temporare cu viteze de 50...70 km/h. În Carpații Occidentali și în cea mai mare parte a Carpaților Meridionali vor fi intensificări ale vântului cu viteze de 70...90 km/h, iar la peste 1700 m vor fi rafale de 90...110 km/h.

A doua avertizare este în vigoare vineri, între orele 10.00 și 21.00. Sunt vizate județele Suceava, Neamț, Bacău, Vrancea, Covasna, Harghita, Brașov, Mureș, Bistrița-Năsăud, Maramureș, Satu Mare, Sălaj, Cluj, Sibiu, Alba, Hunedoara, Bihor, Arad, Timiș, Caraș-Severin, Mehedinți, Dolj, Olt, Gorj, Vâlcea, Argeș, Dâmbovița, Prahova și Buzău.

Articolul continuă după reclamă

Conform acesteia, vântul va avea intensificări temporare cu viteze de 50...70 km/h. În zona de munte vor fi intensificări ale vântului cu viteze de 70...90 km/h, iar la peste 1700 m vor fi rafale de 90...120 km/h. Intensificări de vânt vor mai fi și în restul țării, cu viteze de 40...50 km/h.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

anm cod galben avertizare vant rafale
Înapoi la Homepage
Celebrul milionar s-a căsătorit cu “cea mai frumoasă femeie de pe planetă”
Celebrul milionar s-a căsătorit cu &#8220;cea mai frumoasă femeie de pe planetă&#8221;
Cât costă gramul de aur în octombrie 2025. Metalul prețios a atins un nou record
Cât costă gramul de aur în octombrie 2025. Metalul prețios a atins un nou record
Arbitra de top care a fost acuzată că atrage prea mult atenția pentru cât de bine arată: ”Eram pe punctul de a renunța”
Arbitra de top care a fost acuzată că atrage prea mult atenția pentru cât de bine arată: ”Eram pe punctul de a renunța”
Ce a văzut un turist italian în Coreea de Nord: „Ei chiar cred că trăiesc în cea mai avansată țară din lume”
Ce a văzut un turist italian în Coreea de Nord: „Ei chiar cred că trăiesc în cea mai avansată țară din lume”
Comentarii


Întrebarea zilei
Mâncaţi zilnic 5 porţii de fructe și legume?
Observator » Vremea » Cod galben de vânt valabil joi şi vineri. Rafale de peste 70 km/h în 30 de judeţe din ţară