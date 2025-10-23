Meteorologii au emis avertizări de cod galben de vânt pentru aproape toată ţara, valabile joi şi vineri. Rafalele vor depăşi local 70 km/h, iar la munte se vor atinge viteze de până la 120 km/h, potrivit News.ro. Zonele montane, dar şi vestul, centrul şi sudul ţării se află sub atenţionări succesive de vânt puternic.

Cod galben de vânt valabil joi şi vineri. Rafale de peste 70 km/h în 30 de judeţe din ţară - Arhivă foto

Prima avertizare, în vigoare de joi seara până vineri dimineața, vizează județele Bihor, Cluj, Alba, Hunedoara, Sibiu, Brașov, Argeș, Vâlcea, Gorj, Mehedinți, Caraș-Severin, Timiș și Arad.

Vântul va avea intensificări temporare cu viteze de 50...70 km/h. În Carpații Occidentali și în cea mai mare parte a Carpaților Meridionali vor fi intensificări ale vântului cu viteze de 70...90 km/h, iar la peste 1700 m vor fi rafale de 90...110 km/h.

A doua avertizare este în vigoare vineri, între orele 10.00 și 21.00. Sunt vizate județele Suceava, Neamț, Bacău, Vrancea, Covasna, Harghita, Brașov, Mureș, Bistrița-Năsăud, Maramureș, Satu Mare, Sălaj, Cluj, Sibiu, Alba, Hunedoara, Bihor, Arad, Timiș, Caraș-Severin, Mehedinți, Dolj, Olt, Gorj, Vâlcea, Argeș, Dâmbovița, Prahova și Buzău.

Conform acesteia, vântul va avea intensificări temporare cu viteze de 50...70 km/h. În zona de munte vor fi intensificări ale vântului cu viteze de 70...90 km/h, iar la peste 1700 m vor fi rafale de 90...120 km/h. Intensificări de vânt vor mai fi și în restul țării, cu viteze de 40...50 km/h.

