De luni până marți dimineață va fi în vigoare și o avertizare cod portocaliu de caniculă. Canicula și disconfortul termic vor fi accentuate în județele Olt, Teleorman, Gorj și Vâlcea. Temperaturile maxime vor fi de 37...39 de grade. În același interval de timp, în sudul Banatului, sud-vestul Transilvaniei, nord-vestul, sudul și centrul Munteniei, sudul Dobrogei continentale va fi cod galben de caniculă. Tot luni, în intervalul 6.00-18.00 va fi cod galben de intensificări ale vântului în județele Galați, Brăila, vestul județului Ialomița, zona joasă a județelor Vrancea, Buzău și Prahova. Vântul va avea intensificări, cu rafale de 50...70 km/h, a precizat ANM.

Căldură extremă şi în București

Administrația Națională de Meteorologie anunță că duminică și luni în București va fi foarte cald. Canicula și disconfortul termic se vor intensifica duminică, iar temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 37 de grade. De asemenea, indicele temperatură-umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va fi "slab până la moderat".

Luni, vremea se va menține caniculară și disconfortul termic va fi ridicat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 35 de grade. Cerul va fi variabil, cu unele înnorări seara și noaptea când vor fi condiții pentru averse și descărcări electrice. Vântul va sufla moderat, temporar cu intensificări ziua când la rafală se vor atinge viteze de până la 40...45 km/h.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Ești de acord cu interdicția de a cumpăra/vinde mașini dacă ai restanțe la impozite sau amenzi? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰