Cod roşu de caniculă, luni, în două judeţe. Se vor resimţi spre 45 de grade Celsius. Capitala, sub cod galben
Luni, 11 august, de la ora 10.00, două judeţe vor intra sub cod roșu de caniculă. Potrivit reprezentanţilor Administraţiei Naţionale de Meteorologie, pe parcursul zilei, temperaturile maxime vor urca până la 41 de grade Celsius la umbră. Avertizarea este valabilă până marți, 12 august, tot la ora 10.00. Disconfortul termic va fi deosebit de accentuat, iar indicele temperatură-umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități.
Zile fierbinţi în mai multe zone din ţară.
Cod roşu de caniculă în Mehedinți și Dolj
Codul roșu de caniculă va fi valabil luni în județele Mehedinți și Dolj.
Potrivit ANM, avertizarea cod roșu va fi valabilă de luni, la ora 10.00, până marți, la ora 10.00. Valul de căldură va continua să se intensifice, iar în județele Mehedinți și Dolj se vor înregistra temperaturi maxime de 39...41 de grade. Disconfortul termic va fi deosebit de accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități.
Și duminică va fi foarte cald în România. Începând de duminică până luni dimineață este în vigoare o avertizare cod portocaliu de caniculă și disconfort termic. Vor fi afectate județele Satu Mare, Bihor, Arad, Timiș, Caraș-Severin, Hunedoara, Alba, Mehedinți, Dolj, Olt și Teleorman. Canicula se va intensifica în județele menționate, unde disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi de 36...39 de grade, iar cele minime vor fi cuprinse între 19 și 23 de grade.
De asemenea, în aceeași perioadă de timp, există o avertizare cod galben de caniculă local în Maramureș și vestul Transilvaniei, în nordul Olteniei, în cea mai mare parte a Munteniei, sudul Moldovei, sudul Dobrogei continentale. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 33 și 37 de grade.
Cod galben de vânt în mai multe judeţe
În schimb, de duminică, la ora 21.00, până luni, la ora 6.00, va fi în vigoare un cod galben de intensificări ale vântului. În județele Botoșani, Iași și Vaslui, temporar vântul va avea intensificări, cu rafale de 50...60 km/h.
De luni până marți dimineață va fi în vigoare și o avertizare cod portocaliu de caniculă. Canicula și disconfortul termic vor fi accentuate în județele Olt, Teleorman, Gorj și Vâlcea. Temperaturile maxime vor fi de 37...39 de grade. În același interval de timp, în sudul Banatului, sud-vestul Transilvaniei, nord-vestul, sudul și centrul Munteniei, sudul Dobrogei continentale va fi cod galben de caniculă. Tot luni, în intervalul 6.00-18.00 va fi cod galben de intensificări ale vântului în județele Galați, Brăila, vestul județului Ialomița, zona joasă a județelor Vrancea, Buzău și Prahova. Vântul va avea intensificări, cu rafale de 50...70 km/h, a precizat ANM.
Căldură extremă şi în București
Administrația Națională de Meteorologie anunță că duminică și luni în București va fi foarte cald. Canicula și disconfortul termic se vor intensifica duminică, iar temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 37 de grade. De asemenea, indicele temperatură-umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va fi "slab până la moderat".
Luni, vremea se va menține caniculară și disconfortul termic va fi ridicat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 35 de grade. Cerul va fi variabil, cu unele înnorări seara și noaptea când vor fi condiții pentru averse și descărcări electrice. Vântul va sufla moderat, temporar cu intensificări ziua când la rafală se vor atinge viteze de până la 40...45 km/h.
