Cod roşu de ploi torenţiale într-un judeţ din ţară. Avertizarea ANM e valabilă până la ora 18:00

Vremea în România. Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis o avertizare meteo de tip nowcasting Cod roşu, valabilă între orele 16.40 şi 18.00, într-un judeţ din ţară.

la 07.08.2025 , 16:38
vreme rea în România Cod roşu de ploi torenţiale într-un judeţ din ţară - Shutterstock

Mai multe localităţi din judeţul Prahova se află, joi după-amiază, sub avertizare Cod roşu de ploi torenţiale, cu acumularea a peste 25-30 de litri pe metru pătrat, şi descărcări electrice.

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis o avertizare de tip nowcasting Cod roşu, valabilă între orele 16.40 şi 18.00, în judeţul Prahova (Vărbilău, Aluniş, Bertea, Ştefeşti, Cosminele).

Aici se vor semnala averse torenţiale care vor acumula peste 25...30 l/mp, frecvente descărcări electrice. În zona avertizată, în ultimele ore s-au acumulat cantităţi de apă de peste 40 l/mp.

