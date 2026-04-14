Cum va fi vremea de 1 Mai. Prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni

Administraţia Naţională de Meteorologie a emis prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni, în intervalul 13 aprilie-11 mai. Temperaturile se vor situa cu mult peste normal în prima parte a intervalului. 

de Redactia Observator

la 14.04.2026 , 12:23
Ulterior, vremea revine la normal, iar temperaturile se vor situa aproape de media normală. Precipitațiile vor fi, în general, deficitare.

Vremea 13 aprilie-20 apilie 2026

Temperaturile vor fi mai ridicate decât cele obișnuite în regiunile intracarpatice, în timp ce în restul țării valorile termice vor fi apropiate de normal. În schimb, regimul pluviometric va fi deficitar la nivel național.

Vremea 20 aprilie-27 aprilie 2026

Valorile termice vor reveni, în general, la mediile normale pentru această perioadă, iar cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele specifice în cea mai mare parte a țării.

Vremea 27 aprilie-4 mai 2026

Meteorologii estimează o ușoară creștere a temperaturilor peste media normală, mai ales în regiunile intracarpatice. Regimul pluviometric va fi deficitar în sud, est și centru, dar apropiate de normal în restul teritoriului.

Vremea 4 mai-11 mai 2026

Valorile termice se vor situa în jurul celor normale la nivelul întregii țări, iar cantitățile de precipitații vor fi, în general, conforme cu media perioadei respective.

