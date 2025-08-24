Hartă meteo: 15 judeţe intră duminică sub cod galben de vânt puternic, până la ora 20:00

Cod galben de vânt în 15 judeţe ANM

”În Moldova, în cea mai mare parte a Transilvaniei şi în nordul Dobrogei, temporar vântul va avea intensificări cu rafale de 50...60 km/h şi pe arii restrânse de 70...80 km/h”, transmite ANM.

Instituţia precizează că local şi temporar, vântul va avea intensificări şi în celelalte regiuni. În aceste cazuri, vitezele vpor fi în general de 30...45 km/h.

”În funcţie de evoluţia şi intensitatea fenomenelor meteorologice, Administraţia Naţională de Meteorologie va actualiza prezentul mesaj inclusiv prin avertizări pentru fenomene severe imediate (nowcasting)”, preciează ANM.

Meteo. Vremea în București

Potrivit ANM, duminică, în București valorile termice diurne vor fi apropiate de cele specifice datei.

Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla în general moderat, trecător cu rafale de 35...45 km/h. Temperatura maximă va fi în jurul a 28 de grade.

