Hartă meteo: 15 judeţe intră duminică sub cod galben de vânt puternic, până la ora 20:00

Administrația Națională de Meteorologie avertizează că duminică va fi vânt puternic în estul, nordul și centrul României. Meteorologii au emis avertizare cod galben, valabilă în 15 judeţe.

de Redactia Observator

la 24.08.2025 , 10:40
vânt puternic 15 judeţe intră duminică sub cod galben de vânt puternic - Shutterstock Galerie (2)

Cincisprezece judeţe se află duminică sub atenţionare cod galben de vânt, rafalele putând ajunge în unele zone şi la 80 de km/h, anunţă meteorologii.

Atenţionarea cod galben este valabilă pentru intervalul 24 august, ora 10 – 24 august, ora 20.

Cod galben de vânt în 15 judeţe

ANM

”În Moldova, în cea mai mare parte a Transilvaniei şi în nordul Dobrogei, temporar vântul va avea intensificări cu rafale de 50...60 km/h şi pe arii restrânse de 70...80 km/h”, transmite ANM.

Instituţia precizează că local şi temporar, vântul va avea intensificări şi în celelalte regiuni. În aceste cazuri, vitezele vpor fi în general de 30...45 km/h.

”În funcţie de evoluţia şi intensitatea fenomenelor meteorologice, Administraţia Naţională de Meteorologie va actualiza prezentul mesaj inclusiv prin avertizări pentru fenomene severe imediate (nowcasting)”, preciează ANM.

Meteo. Vremea în București

Potrivit ANM, duminică, în București valorile termice diurne vor fi apropiate de cele specifice datei.

Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla în general moderat, trecător cu rafale de 35...45 km/h. Temperatura maximă va fi în jurul a 28 de grade.

