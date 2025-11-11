Meteo 11 noiembrie - 8 decembrie. Temperaturi în creștere treptată şi ploi. Cum va fi vremea de Moş Nicolae

Administrația Națională de Meteorologie a actualizat estimările meteorologice pentru următoarele patru săptămâni, perioada 10 noiembrie - 8 decembrie. Potrivit meteorologilor, temperaturile vor mai ridicate decât normalul pe tot parcursul intervalului. Cantitățile de precipitații vor varia însă de la o săptămână la alta.

Vremea 10 noiembrie - 17 noiembrie

Valorile termice vor fi ușor mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână în regiunile extracarpatice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.Regimul pluviometric va fi excedentar în regiunile sud-estice, dar și deficitar în cele vestice și nord-vestice, iar în rest va fi apropiat de cel normal pentru acest interval.

Vremea 17 noiembrie - 24 noiembrie

Articolul continuă după reclamă

Temperaturile medii vor fi ușor mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă, la nivelul întregii țări.Cantitățile de precipitații vor fi excedentare în regiunile vestice și nord-vestice, dar și ușor deficitare în regiunile extracarpatice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

Vremea 24 noiembrie - 1 decembrie

Temperatura medie a aerului va avea valori mai ridicate decât cele normale pentru acest interval, la nivelul întregii țări.Regimul pluviometric va fi excedentar în regiunile intracarpatice, dar mai ales în extremitatea de nord a teritoriului, iar în rest va fi apropiat de cel normal pentru această perioadă.

Vremea 1 decembrie - 8 decembrie

Mediile valorilor termice se vor situa peste cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României. Cantitățile de precipitații estimate pentru acest interval vor fi apropiate de cele normale în regiunile intracarpatice, iar în rest vor fi ușor deficitare.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Sunteţi de acord ca salariile să fie la vedere? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰