Video O furtună puternică a lovit din senin în Bistrița-Năsăud. Grindina a făcut ravagii: "A venit iarna"
O furtună scurtă, dar extrem de puternică, a lovit din senin nordul județului Bistrița-Năsăud. În Poiana Ilvei, grindina a făcut ravagii în doar câteva minute în curțile oamenilor.
În curtea casei mele a venit iarna. Aşa arată acum după o oră şi jumătate de când a venit prima rafală de gheaţă la mine în curte. Aşa arată în momentul ăsta.
În paralel, în localitatea Tureac, a plouat atât de mult încât un podeț, un drum comunal, dar şi o gospodărie au fost complet inundate. Autorităţile au fost nevoite să intervină cu un buldoexcavator pentru a remedia situaţia.
Cod galben furtuni în 15 județe până la noapte
Administrația Națională de Meteorologie a emis, marţi dimineaţă, un cod galben de ploi, vijelii şi grindină pentru 15 judeţe din România. Avertizarea de vreme severă a intrat în vigoare la ora 10.00 şi este valabilă până la noapte.
În Maramureș, cea mai mare parte a Transilvaniei, în nord-vestul Moldovei și local la munte vor fi perioade cu instabilitate atmosferică, ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice,
intensificări ale vântului (rafale de 50...70 km/h) și izolat grindină. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 15...20 l/mp și izolat de peste 30...35 l/mp.
Județele vizate sunt Satu Mare, Sălaj, Maramureș, Cluj, Bistrița-Năsăud, Mureș, Suceava, Neamț, Harghita, Bacău, Brașov, Covasna, Prahova, Buzău și Vrancea.
Avertizarea este valabilă marţi, în intervalul 10:00 - 23:00.
