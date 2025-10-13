Prognoza meteo ANM pentru 13-26 octombrie 2025: Se face iarăși frig, temperaturile scad şi reapar ploile

Vremea în România în perioada 13-26 octombrie 2025 va fi specifică unei toamne autentice, cu temperaturi în scădere, ploi frecvente și episoade de lapoviță sau ninsoare în zonele montane, potrivit prognozei meteo ANM.

Urmează două săptămâni cu vreme schimbătoare, rece dimineața și seara, cu ploi frecvente și, la munte, episoade de lapoviță sau ninsoare, potrivit prognozei publicate de ANM pentru intervalul 13-26 octombrie.

Vremea săptămâna viitoare în România

Între 13 și 26 octombrie 2025, vremea în România va fi una de toamnă autentică, cu temperaturi schimbătoare și ploi frecvente în mai multe regiuni. În prima săptămână, valorile termice vor oscila mult de la o zi la alta. Va fi mai rece decât în mod obișnuit în zonele centrale, nordice și de munte, unde nopțile pot aduce chiar brumă sau temperaturi negative.

Articolul continuă după reclamă

Temperaturile maxime se vor încadra între 8 și 18 grade, iar cele minime vor varia între 0 și 10 grade, cu valori mai scăzute izolat în Transilvania și Maramureș, până spre -4...-2 grade. Bruma își va face simțită prezența în nordul și centrul țării, iar local și în celelalte regiuni. Cerul va fi variabil în vestul țării și temporar noros în rest. Vor fi ploi locale în regiunile sudice și pe arii restrânse în est și centru. La munte, în special la altitudini de peste 1500 m, vor fi posibile precipitații mixte.

În a doua săptămână, vremea va începe din nou cu o răcire, dar apoi temperaturile vor crește treptat. Noaptea rămâne rece în special în depresiuni și la munte, cu minime de până la -4 grade în Transilvania sau Maramureș, dar temperaturile vor deveni mai blânde pe măsură ce ne apropiem de finalul perioadei. Ploile vor continua temporar, în special spre sfârșitul celei de-a doua săptămâni.

Vremea în București în octombrie 2025

În Bucureşti, zilele vor fi în general mai reci decât media perioadei, cu temperaturi maxime între 10‑16 grade, iar diminețile și nopțile vor fi reci, cu minimele între 2 și 8 grade, cu unele nopți mai reci. Vor apărea perioade cu ploi temporare, în special spre sfârșitul primei săptămâni, dar și în al doilea interval. În unele nopți sau dimineți, se poate forma brumă.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Reuşiţi să vă ţineţi copiii departe de ecrane şi să petreceţi mai mult timp cu ei? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰