Autorităţile sunt în alertă, iar aici oamenii au fost avertizați să nu iasă din case în timpul furtunii. Până atunci, magazinele s-au transformat în adevărate furnicare. Speriată de codul roșu, lumea a ieşit să îşi facă provizii.

Înarmaţi cu lopeţi şi saci, localnicii şi autorităţile din Valu lui Traian, localitate cu risc mare de inundaţii, s-au mobilizat încă de la primele ore ale dimineţii. 4.000 de saci cu nisip au fost pregătiţi în total. Persoane vulnerabile, cele care nu se pot deplasa, bătrânii primesc aceşti saci acasă. Sunt ajutaţi să îşi pună locuinţele în siguranţă. Iar ce care au putut veni cu maşinile personale, îi vedeţi, încarcă sacii cu nisip în portbagaj.

Oamenii au început să facă provizii cu câteva ore înainte de furtună

Constănţenii au primit avertizări ferme să rămână în case, iar autorităţile au cerut ajutor din alte judeţe. "În această perioada a codului roşu să nu îşi părăsească locuinţele decât în caz de maximă urgenţă. Să evite parcarea autoturismelor sub copaci sau lângă stâlpii de iluminat public", a declarat Loredana Ghena, purtător de cuvânt Primaria Valu lui Traian. "Colegii del la ISU Suceava şi Botoşani sunt pe drum cu 2 bărci pneumatice, 16 motopompe, 14 camioane, 4 autocamioane, 2 microbuzeşi 2 utospeciale. Situaţia din teren este una dinamică", a declarat Ana Maria Stoica, purtător de cuvânt ISU Dobrogea.

Articolul continuă după reclamă

"Perioada cea mai grea va fi noaptea. Scurgerea pluvială este în condiţii bune în oraş. Am tot făcut lucrări în sensul ăsta. Am discutat cu operatorii de enrgia electrică să intervină acolo unde se întrerupe energia electrică", a declarat Vergil Chițac, primarul din Constanţa. Cu doar câteva ore la dispoziţie până la furtună, mulţi au pornit o alergătură contra cronometru pentru provizii. "Am luat de toate: legume, carne, fructe, de toate", spune o bătrână. "Mă duc la magazin ca să îmi fac câteva provizii. Pâine în primul rând, biscuiţi, lactate", spune o altă bătrână.

Încă de ieri, Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Constanţa a decis să suspende miercuri cursurile în unităţile de învăţământ. Codul roșu pentru Constanța intră în vigoare în seara aceasta, la ora 21:00, și expiră mâine, 8 octombrie, ora 23:00.

Andreea Filip Like Nu cred în coincidențe, cum nu cred că am ajuns întâmplător în această meserie. Unele lucruri sunt predestinate și, orice ai face, se întâmplă. ➜

Întrebarea zilei Urmăriţi preţul produselor ca să nu fiţi păcăliţi de Black Friday? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰