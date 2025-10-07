Administrația Națională de Meteorologie a emis un COD ROȘU de ploi abundente pentru județul Constanța, valabil în intervalul 7 octombrie, ora 21:00 – 8 octombrie, ora 23:00.

În timp ce autoritățile se pregătesc de intervenție, constănțenii au început deja să ia măsuri de precauție. Mulți și-au protejat proprietățile cu folii de plastic, saci cu nisip și improvizații menite să împiedice pătrunderea apei în case și subsoluri.

"Se vor înregistra cantități de apă ce pot depăși 110–120 l/mp, însoțite de intensificări puternice ale vântului, care pot genera inundații locale și avarii la infrastructura urbană", se arată în comunicatul ANM.

Școlile din Constanța se închid din cauza condiţiilor extreme

Din cauza prognozei meteo s-a decis închiderea instituțiilor de învățământ din municipiul Constanța în data de miercuri 8 octombrie, iar în aceste condiții traseele pentru elevi E1, E2 și E3 vor fi suspendate, transmite CTBus.

Autoritățile avertizează: evitați deplasările

"Autoritățile locale recomandă cetățenilor să manifeste maximă prudență și să evite deplasările neesențiale", se precizează în comunicat. Oamenii sunt sfătuiți să rămână în locuințe pe durata avertizării și să evite zonele cu risc de acumulare a apei.

"Evitați deplasările în perioada avertizării. Rămâneți în locuințe, urmăriți anunțurile oficiale și evitați zonele cu risc de acumulare a apei. Protejați locuința și bunurile personale. Nu vă adăpostiți sub copaci, stâlpi, panouri publicitare sau în apropierea clădirilor aflate în construcție. Evitați traversarea zonelor inundate, chiar și pietonal."

Atenționări pentru șoferi

"Nu parcați pe grătarele pluviale sau gurile de canalizare. Evitați oprirea sub arbori sau în apropierea cablurilor electrice. Conduceți prudent și adaptați viteza la condițiile meteo", mai spun autorităţile.

Reprezentanții Primăriei Constanța recomandă și curățarea rigolelor și șanțurilor de scurgere, pentru a facilita evacuarea apelor pluviale, precum și parcarea autoturismelor în locuri sigure, departe de arbori sau stâlpi.

Echipaje suplimentare trimise la Constanța

În contextul avertizărilor meteo de COD ROȘU, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) a mobilizat forțe suplimentare pentru sprijinirea echipajelor din județul Constanța.

"Pentru acoperirea optimă a misiunilor, a fost dispusă măsura dislocării personalului și a tehnicii de intervenție care să acționeze în sprijinul echipajelor operative locale", au transmis reprezentanții IGSU.

Astfel, de la ISU Suceava și ISU Botoșani au fost trimise către ISU Constanța 16 motopompe, 4 autocamioane, 2 microbuze, 2 bărci pneumatice și 2 autospeciale pentru muncă operativă, pentru a face față eventualelor inundații și efecte ale ciclonului Barbara.

