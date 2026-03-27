Val de ploi de Florii și de Paște. Prognoza meteo pentru luna aprilie

Administraţia Naţională de Meteorologie a reactualizat prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni, în intervalul 30 martie-27 aprilie. 

de Redactia Observator

la 27.03.2026 , 08:03
"La începutul săptămânii viitoare, vremea se va ameliora sub aspectul precipitațiilor față de zilele anterioare, însă ploile vor reveni la începutul lunii aprilie. Cantități mai însemnate se vor înregistra în regiunile sudice și estice, precum și local în cele centrale, dar și în zona Carpaților Orientali și Meridionali. La munte, cu precădere în Carpații Meridionali, vor fi precipitații mixte, iar la altitudini mari va ninge și se va depune un nou strat de zăpadă. În apropierea Floriilor, dar și în Săptămâna Mare (6–13 aprilie), vremea se va menține capricioasă, cu temperaturi în jurul celor normale, dar cu perioade ploioase", a anunţat ANM.

Vremea 30 martie 2026-6 aprilie 2026

Valorile termice se vor situa în jurul celor specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României. Regimul pluviometric va fi excedentar în regiunile sudice, estice și local în cele centrale, precum și în zona Carpaților Orientali și Meridionali, dar și local deficitar în extremitatea de nord-vest a teritoriului.

Vremea 6 aprilie-13 aprilie 2026

Temperaturile medii vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval, în cea mai mare parte a țării. Cantitățile de precipitații vor fi deficitare în regiunile vestice și nord-vestice, iar în rest vor fi în general apropiate de cele normale.

Vremea 13 aprilie-20 aprilie 2026

Temperatura medie a aerului va avea valori apropiate de cele normale pentru această perioadă, la nivelul întregii țări. Regimul pluviometric va fi apropiat de cel normal pentru acest interval, în cea mai mare parte a teritoriului.

Vremea 20 aprilie-27 aprilie 2026

Mediile valorilor termice vor fi apropiate de cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României. Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă, în toate regiunile.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

Înapoi la Homepage
Ce avere a ajuns să aibă de fapt românul celebru care spunea despre el că e “frumos, deștept și bogat!”
Ce avere a ajuns să aibă de fapt românul celebru care spunea despre el că e &#8220;frumos, deștept și bogat!&#8221;
Cât costă ținuta Mirabelei Grădinaru purtată la prima întâlnire cu Melania Trump. Cum arată rochia pe care a ales-o la eveniment
Cât costă ținuta Mirabelei Grădinaru purtată la prima întâlnire cu Melania Trump. Cum arată rochia pe care a ales-o la eveniment
Ce a pățit Florin Prunea înainte să fie eliminat de la Desafio: ”Am casă în București de 1,5 milioane de euro, cu piscină și cu saună, și stau în baraca asta”
Ce a pățit Florin Prunea înainte să fie eliminat de la Desafio: ”Am casă în București de 1,5 milioane de euro, cu piscină și cu saună, și stau în baraca asta”
Noelia, tânăra din Spania care a cerut să fie eutanasiată, a murit. Ce s-a întâmplat în ultimele momente și disperarea mamei
Noelia, tânăra din Spania care a cerut să fie eutanasiată, a murit. Ce s-a întâmplat în ultimele momente și disperarea mamei
Când ar putea fi recuperați cei trei marinari de pe remorcherul scufundat în Portul Midia. Familiile sunt devastate
Când ar putea fi recuperați cei trei marinari de pe remorcherul scufundat în Portul Midia. Familiile sunt devastate
Comentarii


Întrebarea zilei
Știați că puteți solicita la Termoenergetica o recalculare a facturilor?
Observator » Vremea » Val de ploi de Florii și de Paște. Prognoza meteo pentru luna aprilie
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.