Val de ploi de Florii și de Paște. Prognoza meteo pentru luna aprilie

Administraţia Naţională de Meteorologie a reactualizat prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni, în intervalul 30 martie-27 aprilie.

"La începutul săptămânii viitoare, vremea se va ameliora sub aspectul precipitațiilor față de zilele anterioare, însă ploile vor reveni la începutul lunii aprilie. Cantități mai însemnate se vor înregistra în regiunile sudice și estice, precum și local în cele centrale, dar și în zona Carpaților Orientali și Meridionali. La munte, cu precădere în Carpații Meridionali, vor fi precipitații mixte, iar la altitudini mari va ninge și se va depune un nou strat de zăpadă. În apropierea Floriilor, dar și în Săptămâna Mare (6–13 aprilie), vremea se va menține capricioasă, cu temperaturi în jurul celor normale, dar cu perioade ploioase", a anunţat ANM.

Vremea 30 martie 2026-6 aprilie 2026

Valorile termice se vor situa în jurul celor specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României. Regimul pluviometric va fi excedentar în regiunile sudice, estice și local în cele centrale, precum și în zona Carpaților Orientali și Meridionali, dar și local deficitar în extremitatea de nord-vest a teritoriului.

Articolul continuă după reclamă

Vremea 6 aprilie-13 aprilie 2026

Temperaturile medii vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval, în cea mai mare parte a țării. Cantitățile de precipitații vor fi deficitare în regiunile vestice și nord-vestice, iar în rest vor fi în general apropiate de cele normale.

Vremea 13 aprilie-20 aprilie 2026

Temperatura medie a aerului va avea valori apropiate de cele normale pentru această perioadă, la nivelul întregii țări. Regimul pluviometric va fi apropiat de cel normal pentru acest interval, în cea mai mare parte a teritoriului.

Vremea 20 aprilie-27 aprilie 2026

Mediile valorilor termice vor fi apropiate de cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României. Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă, în toate regiunile.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Știați că puteți solicita la Termoenergetica o recalculare a facturilor? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰