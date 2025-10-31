Antena Meniu Search
Vremea de mâine 1 noiembrie. Va fi deosebit de cald pentru această perioadă. Maxime şi de 24 de grade

Vremea continuă să fie predominant frumoasã, deosebit de caldã pentru prima zi a lunii noiembrie. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 13-14 grade şi în jurul a 24 de grade în sudul Banatului.

de Redactia Observator

la 31.10.2025 , 15:46
La noapte, cerul va fi variabil în nord-vestul ţãrii şi mai mult senin în rest. Vântul va sufla slab şi moderat. Temperaturile minime se vor situa între -4 şi 10 grade, cu valori mai mari pe litoral şi în Dealurile de Vest, pânã spre 11...12 grade. Pe alocuri, din a doua parte a nopţii cu precãdere în estul, centrul şi sudul teritoriului va fi ceaţã.

Harta temperaturi România

Vremea de mâine 1 noiembrie în ţară

Vremea va fi predominant frumoasã, iar în cea mai mare parte a ţãrii deosebit de caldã pentru prima zi a lunii noiembrie. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 13...14 grade în nordul Moldovei şi în jurul a 24 de grade în sudul Banatului, iar cele minime se vor situa între 0 şi 10 grade, cu valori mai scãzute în depresiunile Carpaţilor Orientali, dar şi mai mari pe litoral şi în Dealurile de Vest, pânã spre 13 grade. Cerul va fi mai mult senin, însã în zonele joase de relief îndeosebi din sudul, centrul şi estul ţãrii -pe arii restrânse în primele ore ale intervalului şi local noaptea vor fi nori joşi şi ceaţã. Vântul va sufla slab şi moderat, cu uşoare intensificãri, pe arii restrânse în sudul Banatului. Presiunea atmosferică va fi usor variabilã.

Vremea de mâine 1 noiembrie în Bucureşti şi în Cluj 

La noapte, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab pânã la moderat. Temperatura minimã va fi de 7...8 grade, uşor mai scãzutã în zona preorãşeneascã. 

Vremea va fi frumoasã şi deosebit de caldã. Cerul va fi mai mult senin, exceptând a doua parte a nopţii când vor fi nori joşi şi ceaţã. Vântul va sufla slab pânã la moderat. Temperatura maximã va fi de 20...21 de grade, iar cea minimã de 7...8 grade, uşor mai scãzutã în zona preorãşeneascã. 

Presiunea atmosferică va fi usor variabilã.

În Cluj, vremea continuă să fie călduroasă, maxima zilei fiind de 18 grade. 

Vremea de mâine 1 noiembrie la munte

Vremea va fi predominant frumoasã şi deosebit de caldã pentru prima zi a lunii noiembrie. Cerul va fi variabil la senin, iar vântul va sufla slab şi moderat, cu uşoare intensificãri în masivele sud-vestice.

prognoza meteo temperaturi vremea
