Vremea de mâine 1 noiembrie. Va fi deosebit de cald pentru această perioadă. Maxime şi de 24 de grade

Harta temperaturi România

Vremea de mâine 1 noiembrie în Bucureşti şi în Cluj

La noapte, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab pânã la moderat. Temperatura minimã va fi de 7...8 grade, uşor mai scãzutã în zona preorãşeneascã.

Vremea va fi frumoasã şi deosebit de caldã. Cerul va fi mai mult senin, exceptând a doua parte a nopţii când vor fi nori joşi şi ceaţã. Vântul va sufla slab pânã la moderat. Temperatura maximã va fi de 20...21 de grade, iar cea minimã de 7...8 grade, uşor mai scãzutã în zona preorãşeneascã.

Presiunea atmosferică va fi usor variabilã.

În Cluj, vremea continuă să fie călduroasă, maxima zilei fiind de 18 grade.