Vremea de joi, 10 octombrie, aduce temperaturi în creștere în mare parte din țară, dar și ploi slabe în zonele de nord, centru și est. La munte sunt așteptate precipitații mixte, iar vântul va sufla mai intens pe crestele înalte.

Vremea de mâine, 10 octombrie. Maxime de până la 22°C, dar și ploi slabe în nordul țării

La noapte, cerul va fi variabil, însă în vestul, nordul și centrul țării sunt posibile înnorări temporare și ploi slabe, pe arii restrânse. La altitudini mari din zonele montane, precipitațiile se vor transforma treptat în lapoviță și ninsoare. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări la munte, mai ales pe crestele Carpaților Meridionali și de Curbură, unde rafalele pot atinge 60 - 70 km/h. Rafale mai puternice, de 40 - 45 km/h, se vor resimți pe alocuri și în Moldova și Dobrogea. Temperaturile minime se vor încadra, în general, între 2 și 11 grade Celsius, iar pe suprafețe mici va fi ceață, mai ales în orele dimineții.

Vremea de mâine 10 octombrie în ţară

Temperaturile vor fi în creștere față de ziua anterioară în majoritatea regiunilor, iar în sudul, sud-vestul și estul țării valorile se vor apropia de mediile normale pentru această perioadă. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporare în nordul, centrul, estul și sud-estul țării. Ploile vor fi, în general, slabe cantitativ și vor apărea în Maramureș, Transilvania, Moldova, iar spre seară și noaptea, local, în Dobrogea și estul Munteniei. La altitudini mari, în zonele montane, precipitațiile vor fi mixte, în special seara și noaptea. Vântul va sufla slab și moderat, însă va avea intensificări temporare în zonele joase de relief, cu rafale de 40 - 55 km/h, și mai puternice pe crestele montane, unde se pot atinge viteze de 60 - 80 km/h. Temperaturile maxime se vor încadra între 11 și 22 de grade Celsius, iar cele minime vor fi cuprinse între 4 și 13 grade Celsius. Dimineața și noaptea, local, se va forma ceață.

Vremea de mâine 10 octombrie în Bucureşti şi Cluj

În Capitală, valorile termice vor fi în ușoară creștere față de ziua precedentă și se vor situa în jurul mediilor climatologice normale pentru această perioadă. Cerul va fi variabil, iar spre seară și noapte sunt posibile ploi slabe. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va ajunge la 20 - 21°C, iar cea minimă se va situa între 9 și 10°C.

La Cluj, vremea va fi apropiată de cea din ultimele zile. Temperatura maximă se va opri la 13°C, iar spre seară sunt așteptate ploi slabe, de aproximativ 1 mm. Vântul va fi mai domol decât în ziua anterioară, cu rafale care nu vor depăși 16 km/h.

Vremea de mâine 10 octombrie la munte

La munte, vremea va fi rece, iar în zonele înalte sunt așteptate precipitații mixte, în special în a doua parte a zilei și pe timpul nopții. Dimineața și noaptea, ceața va fi prezentă pe arii restrânse, reducând vizibilitatea în unele regiuni montane.

