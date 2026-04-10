Vremea de mâine 11 aprilie. O uşoară încălzire faţă de ziua precedentă. Maximele zilei, între 7-8 grade
Vremea începe să se mai încălzească, însă temperaturile vor fi în continuare scăzute faţă de cele specifice datei. Maximele zilei se vor încadra între 7...8 grade în estul Transilvaniei și izolat 16 grade în sud-vestul Olteniei.
La noapte, vremea va fi rece. Cerul va fi variabil, cu unele înnorări în sud-vest unde izolat vor fi ploi slabe, iar în zona montantă aferentă și precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. Vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile minime vor fi cuprinse între -9 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 5 grade pe litoral. Se va produce brumă local în jumătatea de nord a țării și izolat în rest.
Vremea de mâine 11 aprilie în ţară
Valorile termice, îndeosebi cele diurne, vor crește ușor în mare parte din țară, însă se vor situa în continuare sub cele specifice datei. Cerul va fi temporar noros și vor fi precipitații slabe pe arii restrânse în Oltenia, Muntenia, Dobrogea, Moldova, Transilvania și în zona montană. Acestea vor fi mai ales ninsori la munte, mixte în zona subcarpatică și sub formă de ploaie în rest, iar în regiunile estice trecător va fi și măzăriche. Vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile maxime se vor încadra între 7...8 grade în estul Transilvaniei și izolat 16 grade în sud-vestul Olteniei, iar cele minime vor fi cuprinse între -5 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 6 grade pe litoral. Izolat noaptea se va forma ceață, dar și brumă îndeosebi în vest, centru și nord.
Vremea de mâine 11 aprilie în Bucureşti şi în Cluj
La noapte, vremea va fi deosebit de rece pentru această perioadă, astfel că temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 11 grade. Cerul va avea înnorări și temporar va ploua slab, iar vântul va sufla slab până la moderat.
Vremea va fi rece, cu o temperatură minimă de 1...4 grade. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat.
În Cluj, cerul va fi parțial noros, iar maxima zile nu va urca mai mult de 8 grade.
Vremea de mâine 11 aprilie la munte
Cerul va fi temporar noros și pe arii restrânse vor fi precipitații slabe predominant sub formă de ninsoare. Vântul va sufla slab și moderat. Valorile termice, îndeosebi cele diurne, vor crește ușor, însă se vor situa în continuare sub cele specifice datei.
