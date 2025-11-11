Antena Meniu Search
Vremea de mâine 12 noiembrie. Se încălzeşte în cea mai mare parte a ţării. Maxime, între 7 şi 17 grade

Se încălzeşte uşor în cea mai mare parte a ţării. Valorile termice diurne vor fi mai mari faţã de normele perioadei în sudul şi estul ţãrii, iar în rest vor fi apropiate de acestea. Iată prognoza meteo de mâine 12 noiembrie.

La noapte, cerul va avea înnorãri în nordul, centrul şi parţial în sudul ţãrii unde pe arii restrânse va ploua slab. În nordul Carpaţilor Orientali, pe crestele înalte, vor fi precipitaţii şi sub formã de lapoviţã sau ninsoare. Vântul va sufla slab şi moderat, cu uşoare intensificãri la munte. Temperaturile minime se vor situa între 0 şi 9 grade. Pe spaţii mici va fi ceaţã.

Vremea de mâine 12 noiembrie în ţară 

Valorile termice diurne vor fi mai mari faţã de normele perioadei în sudul şi estul ţãrii, iar în rest vor fi apropiate de acestea. Cerul va avea înnorãri îndeosebi ziua, persistente mai ales în nord şi est. Va ploua slab pe arii restrânse în Maramureş, Moldova şi în Transilvania şi cu totul izolat în rest, iar la altitudini mari în zona montanã vor fi precipitaţii sub formã de lapoviţã şi ninsoare. Vântul va sufla slab şi moderat, cu uşoare intensificãri la munte şi în nord-est. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 7 şi 17 grade, iar cele minime între -4 şi 8 grade. Dimineaţa şi noaptea, pe spaţii mici va fi ceaţã. Presiunea atmosferică va fi în uşoarã creştere.

Vremea de mâine 12 noiembrie în Bucureşti şi în Cluj 

Cerul va avea înnorãri şi trecãtor va mai ploua slab. Vântul va sufla slab pânã la moderat. Temperatura minimã va fi de 5...7 grade.

Valorile termice se vor situa peste normalul climatologic al perioadei. Cerul va avea înnorãri pe parcursul zilei când vor mai fi condiţii reduse de ploaie slabã, iar pe parcursul nopţii probabilitatea de formare a ceţii sau a norilor joşi va fi ridicatã. Vântul va sufla în general slab. Temperatura maximã se va situa în jurul a 13 grade, iar cea minimã va fi de 3...5 grade. Presiunea atmosferică va fi în creştere.

La Cluj, cerul va fi mai mult noros. Maxima zilei va urca la 11 grade.

Vremea de mâine 12 noiembrie la munte

Valorile termice diurne vor fi apropiate de cele specifice datei. Cerul va avea înnorãri îndeosebi ziua, persistente mai ales în masivele nordice şi estice. Va ploua slab în Carpaţii Orientali şi izolat în rest, iar la altitudini mari vor fi precipitaţii sub formã de lapoviţã şi ninsoare. Vântul va sufla slab şi moderat, cu uşoare intensificãri.

