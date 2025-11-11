Vremea de mâine 12 noiembrie. Se încălzeşte în cea mai mare parte a ţării. Maxime, între 7 şi 17 grade

Harta temperaturi România

Vremea de mâine 12 noiembrie în Bucureşti şi în Cluj

Cerul va avea înnorãri şi trecãtor va mai ploua slab. Vântul va sufla slab pânã la moderat. Temperatura minimã va fi de 5...7 grade.

Valorile termice se vor situa peste normalul climatologic al perioadei. Cerul va avea înnorãri pe parcursul zilei când vor mai fi condiţii reduse de ploaie slabã, iar pe parcursul nopţii probabilitatea de formare a ceţii sau a norilor joşi va fi ridicatã. Vântul va sufla în general slab. Temperatura maximã se va situa în jurul a 13 grade, iar cea minimã va fi de 3...5 grade. Presiunea atmosferică va fi în creştere.

La Cluj, cerul va fi mai mult noros. Maxima zilei va urca la 11 grade.