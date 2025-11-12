Vremea de mâine 13 noiembrie. Se încălzeşte uşor faţă de ziua precedentă. Maxime şi de 16 grade
Vremea se mai încălzeşte puţin, cerul va fi variabil. Temperaturile maxime se vor încadra în general între 9 şi 16 grade, iar cele minime vor fi cuprinse între -2 şi 5 grade. Iată prognoza meteo de mâine 13 noiembrie.
La noapte, în zonele joase de relief va fi local nebulozitate joasã sau ceaţã, iar în restul teritoriului cerul va fi variabil spre senin. Pe alocuri, în centru şi est, vor fi condiţii de ploaie slabã şi burniţã. Vântul va sufla slab şi moderat, cu uşoare intensificãri la munte. Temperaturile minime vor fi cuprinse între -3 şi 8 grade.
Vremea de mâine 13 noiembrie în ţară
Cerul va fi variabil, mai mult senin în zonele deluroase şi montane, dar cu nebulozitate joasã şi ceaţã în restul teritoriului, local în prima parte a zilei şi noaptea şi pe alocuri persistente în sud şi centru. Vântul va sufla slab pânã la moderat, cu uşoare intensificãri pe crestele montane. Temperaturile maxime se vor încadra în general între 9 şi 16 grade, iar cele minime vor fi cuprinse între -2 şi 5 grade, mai scãzute în depresiunile Carpaţilor Orientali, dar şi uşor mai ridicate în Dealurile de Vest şi pe litoral. Presiunea atmosferică va fi usor variabilã.
Vremea de mâine 13 noiembrie în Bucureşti şi în Cluj
La noapte, cerul va fi variabil, însã se va forma ceaţã sau nebulozitatea stratiformã. Vântul va sufla slab. Temperatura minimã va fi de 2...4 grade.
Dimineaţa şi mai ales noaptea va fi nebulozitate joasã sau ceaţã, însã dupã-amiaza va creşte probabilitatea ca cerul sã devinã variabil. Vântul va sufla în general slab. Temperatura maximã va fi de 13...14 grade, iar cea minimã de 2...4 grade. Presiunea atmosferică va fi usor variabilã.
În Cluj, vremea se mai încălzeşte faţă de ziua precedentă. Maxima zilei ajunge la 11 grade.
Vremea de mâine 13 noiembrie la munte
Vremea va fi predominant frumosã. Cerul va fi variabil la senin, iar vântul va sufla slab pânã la moderat, izolat cu uşoare intensificãri pe creste. Valorile termice vor creşte faţã de ziua precedentã şi se vor situa în general peste cele specifice perioadei.
