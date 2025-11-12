Vremea de mâine 13 noiembrie. Se încălzeşte uşor faţă de ziua precedentă. Maxime şi de 16 grade

Harta temperaturi România

Vremea de mâine 13 noiembrie în Bucureşti şi în Cluj

La noapte, cerul va fi variabil, însã se va forma ceaţã sau nebulozitatea stratiformã. Vântul va sufla slab. Temperatura minimã va fi de 2...4 grade.

Dimineaţa şi mai ales noaptea va fi nebulozitate joasã sau ceaţã, însã dupã-amiaza va creşte probabilitatea ca cerul sã devinã variabil. Vântul va sufla în general slab. Temperatura maximã va fi de 13...14 grade, iar cea minimã de 2...4 grade. Presiunea atmosferică va fi usor variabilã.

În Cluj, vremea se mai încălzeşte faţă de ziua precedentă. Maxima zilei ajunge la 11 grade.