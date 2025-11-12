Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Vremea de mâine 13 noiembrie. Se încălzeşte uşor faţă de ziua precedentă. Maxime şi de 16 grade

Vremea se mai încălzeşte puţin, cerul va fi variabil. Temperaturile maxime se vor încadra în general între 9 şi 16 grade, iar cele minime vor fi cuprinse între -2 şi 5 grade. Iată prognoza meteo de mâine 13 noiembrie. 

de Redactia Observator

la 12.11.2025 , 14:55
Vremea de mâine 13 noiembrie. Se încălzeşte uşor faţă de ziua precedentă. Maxime şi de 16 grade Harta temperaturi România Galerie (4)

La noapte, în zonele joase de relief va fi local nebulozitate joasã sau ceaţã, iar în restul teritoriului cerul va fi variabil spre senin. Pe alocuri, în centru şi est, vor fi condiţii de ploaie slabã şi burniţã. Vântul va sufla slab şi moderat, cu uşoare intensificãri la munte. Temperaturile minime vor fi cuprinse între -3 şi 8 grade. 

Harta temperaturi România

Vremea de mâine 13 noiembrie în ţară

Articolul continuă după reclamă

Cerul va fi variabil, mai mult senin în zonele deluroase şi montane, dar cu nebulozitate joasã şi ceaţã în restul teritoriului, local în prima parte a zilei şi noaptea şi pe alocuri persistente în sud şi centru. Vântul va sufla slab pânã la moderat, cu uşoare intensificãri pe crestele montane. Temperaturile maxime se vor încadra în general între 9 şi 16 grade, iar cele minime vor fi cuprinse între -2 şi 5 grade, mai scãzute în depresiunile Carpaţilor Orientali, dar şi uşor mai ridicate în Dealurile de Vest şi pe litoral. Presiunea atmosferică va fi usor variabilã.

Harta temperaturi România

Vremea de mâine 13 noiembrie în Bucureşti şi în Cluj

La noapte, cerul va fi variabil, însã se va forma ceaţã sau nebulozitatea stratiformã. Vântul va sufla slab. Temperatura minimã va fi de 2...4 grade.

Dimineaţa şi mai ales noaptea va fi nebulozitate joasã sau ceaţã, însã dupã-amiaza va creşte probabilitatea ca cerul sã devinã variabil. Vântul va sufla în general slab. Temperatura maximã va fi de 13...14 grade, iar cea minimã de 2...4 grade. Presiunea atmosferică va fi usor variabilã.

În Cluj, vremea se mai încălzeşte faţă de ziua precedentă. Maxima zilei ajunge la 11 grade.

Harta temperaturi România

Vremea de mâine 13 noiembrie la munte

Vremea va fi predominant frumosã. Cerul va fi variabil la senin, iar vântul va sufla slab pânã la moderat, izolat cu uşoare intensificãri pe creste. Valorile termice vor creşte faţã de ziua precedentã şi se vor situa în general peste cele specifice perioadei. 

Harta temperaturi România

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

prognoza meteo temperaturi vremea
Înapoi la Homepage
A murit Horia Moculescu! Compozitorul era mare fan FCSB şi i-a ţinut partea lui Becali în conflictul cu armata
A murit Horia Moculescu! Compozitorul era mare fan FCSB şi i-a ţinut partea lui Becali în conflictul cu armata
S-au aflat rezultatele expertizei medico-legale în cazul lui Toto Dumitrescu. Decizia surprinzătoare a magistraților
S-au aflat rezultatele expertizei medico-legale în cazul lui Toto Dumitrescu. Decizia surprinzătoare a magistraților
De necrezut! Cum au retrogradat Mircea Lucescu și Emeric Ienei în același an din Liga 1: “Cu golul șefului de la FRF”
De necrezut! Cum au retrogradat Mircea Lucescu și Emeric Ienei în același an din Liga 1: “Cu golul șefului de la FRF”
Medicii i-au scos o parte din plămân unei femei diagnoslticate cu cancer. Apoi și-au dat seama că au greșit și că avea pneumonie
Medicii i-au scos o parte din plămân unei femei diagnoslticate cu cancer. Apoi și-au dat seama că au greșit și că avea pneumonie
Comentarii


Întrebarea zilei
Vi se pare corectă o pensie de minimum 17.500 lei pentru un judecător?
Observator » Vremea » Vremea de mâine 13 noiembrie. Se încălzeşte uşor faţă de ziua precedentă. Maxime şi de 16 grade