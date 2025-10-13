Temperaturile vor continua să scadă în aproape toată țara, iar vremea va fi mai rece decât normalul perioadei. Meteorologii anunță înnorări și ploi locale în sud și est, precipitații mixte la munte și brumă izolat în depresiuni.

Vremea de mâine 14 octombrie. Se răcește în toată țara, cu ploi și ceață în sud și est

La noapte, cerul va fi variabil, cu perioade de înnorări și ploi locale în Muntenia, pe arii restrânse în Dobrogea și nord-estul Olteniei, şi izolat în Transilvania. Pe crestele Carpaților Meridionali sunt așteptate precipitații mixte, potrivit prognozei meteo pentru noaptea de luni spre marţi. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări la altitudini montane mari. Temperaturile minime se vor încadra, în general, între 0 și 10 grade Celsius. Pe arii restrânse se va forma ceață, iar în nord-vestul și centrul țării, spre dimineață, izolat se va produce brumă.

Vremea de mâine 14 octombrie în ţară

Valorile termice vor fi în scădere față de ziua precedentă, iar vremea va deveni rece pentru această perioadă în cea mai mare parte a țării. Cerul va fi variabil, cu înnorări și ploi locale la munte, pe areale mici în sud, est și centru, iar izolat în restul teritoriului. La altitudini mari sunt posibile precipitații mixte. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări pe crestele montane. Temperaturile maxime vor fi cuprinse, în general, între 11 și 18 grade Celsius, iar minimele se vor situa între 1 și 10 grade. Dimineața și noaptea, ceața va apărea izolat, iar în depresiuni sunt posibile condiții de brumă.

Vremea de mâine 14 octombrie în Bucureşti şi Cluj

În Bucureşti, valorile termice vor fi în scădere față de ziua precedentă și se vor situa sub normele caracteristice perioadei. Cerul va fi în mare parte noros, iar trecător va ploua slab. Vântul va sufla slab și moderat, iar temperaturile se vor încadra între 15–17 grade Celsius la amiază și 7–8 grade pe timpul nopții. Sunt posibile condiții de ceață în orele dimineții și seara.

În Cluj, vremea va fi asemănătoare cu cea din ziua precedentă, cu temperaturi maxime de aproximativ 11 grade Celsius. Meteorologii nu anunță ploi pentru ziua de luni în zona Clujului.

Vremea de mâine 14 octombrie la munte

La munte, vremea va fi răcoroasă, iar la altitudini mari sunt posibile precipitații mixte. Vântul va sufla slab și moderat, însă va avea intensificări pe crestele montane, unde rafalele vor fi mai puternice.

