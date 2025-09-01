Vremea de mâine 2 septembrie. Asistăm la o încălzire accentuată a vremii. Maxime de 35 de grade

Harta temperaturi România

Vremea de mâine 2 septembrie în Bucureşti şi în Cluj

La noapte, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab pânã la moderat. Temperatura minimã va fi de 16...18 grade.

Vremea va fi cãlduroasã, disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperaturã-umezealã (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unitãţi. Cerul va fi variabil ziua şi mai mult senin noaptea, iar vântul va sufla slab şi moderat. Temperatura maximã se va situa în jurul valorii de 35 de grade, iar cea minimã va fi de 17...19 grade. Presiunea atmosferică va fi usor variabilã.

În Cluj, vremea se menţine călduroasă, maximele zilei fiind de 27 de grade.