Vremea de mâine 2 septembrie. Asistăm la o încălzire accentuată a vremii. Maxime de 35 de grade
Vremea se încălzeşte în cea mai mare parte a ţării. Maximele zilei sunt încadrate între 27 şi 35 de grade. Iată prognoza meteo de mâine 2 septembrie.
La noapte, cerul va fi variabil spre mai mult senin, iar vântul va sufla slab şi moderat. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 9 grade în depresiunile din estul Transilvaniei şi 20 de grade pe litoral. Se va forma ceaţã local în Transilvania şi izolat în rest.
Vremea de mâine 2 septembrie în ţară
Vremea va deveni cãlduroasã în majoritatea zonelor, iar în Banat, sudul Olteniei şi al Moldovei, în sudul, centrul şi estul Munteniei şi în Dobrogea continentalã vor fi temperaturi deosebit de ridicate şi disconfort termic, iar indicele temperaturã-umezealã (ITU) va atinge local pragul critic de 80 de unitãţi. Cerul va fi variabil, cu înnorãri şi pe arii restrânse ploi slabe de scurtã duratã pe parcursul zilei în zonele montane, iar spre sfârşitul intervalului posibil în extremitatea de vest a ţãrii. Vântul va sufla slab şi moderat. Temperaturile maxime se vor încadra între 27 şi 35 de grade, iar cele minime între 8 grade în depresiunile Carpaţilor Orientali şi 22 de grade pe litoral. Dimineaţa şi noaptea va fi ceaţã, pe alocuri în Transilvania şi izolat în celelalte regiuni. Presiunea atmosferică va fi usor variabilã.
Vremea de mâine 2 septembrie în Bucureşti şi în Cluj
La noapte, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab pânã la moderat. Temperatura minimã va fi de 16...18 grade.
Vremea va fi cãlduroasã, disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperaturã-umezealã (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unitãţi. Cerul va fi variabil ziua şi mai mult senin noaptea, iar vântul va sufla slab şi moderat. Temperatura maximã se va situa în jurul valorii de 35 de grade, iar cea minimã va fi de 17...19 grade. Presiunea atmosferică va fi usor variabilã.
În Cluj, vremea se menţine călduroasă, maximele zilei fiind de 27 de grade.
Vremea de mâine 2 septembrie pe litoral
Vremea va fi predominant frumoasã şi caldã pentru începutul lunii septembrie. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab şi moderat, cu uşoare intensificãri ziua. Temperaturile maxime se vor încadra între 29 şi 31 de grade, iar cele minime vor fi cuprinse între 19 şi 22 de grade. Temperatura apei mãrii va avea valori cuprinse între 21 şi 23 de grade.
Vremea de mâine 2 septembrie la munte
Vremea va fi predominant frumoasã şi se va încãlzi. Cerul va fi variabil, cu înnorãri şi pe arii restrânse ploi slabe pe parcursul zilei. Vântul va sufla slab şi moderat.
