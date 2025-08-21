Vremea de mâine 22 august. Vijelii în vestul ţării, caniculă în rest. Maximă de 36 de grade
Vremea se menţine caniculară în cea mai mare parte a ţării. Sunt aşteptate însă şi ploi însoţite de descărcări electrice. Temperatura maximă va fi de 35...36 de grade. Iată prognoza meteo de mâine 22 august.
La noapte, în Banat, Crişana, Maramureş, cea mai mare parte a Transilvaniei, nordul Moldovei şi izolat în Oltenia, vor fi înnorãri temporar accentuate, averse şi descãrcãri electrice. Izolat vor fi condiţii de grindinã. Cantitãţile de apã vor depãşi pe alocuri 20...25 l/mp, cu o probabilitate mai mare în Banat şi sud-vestul Transilvaniei. În celelalte regiuni cerul va fi variabil. Vântul va sufla slab şi moderat, cu intensificãri la munte, la altitudini mari, unde la rafalã se vor depãşi viteze de 70...80 km/h, în regiunile vestice, sud-estice şi pe arii restrânse în centru, cu viteze mai mari asociat averselor (rafale de peste 50 km/h). Temperaturile minime vor fi cuprinse între 13 şi 23 de grade, mai scãzute în depresiunile din estul Transilvaniei, spre 8 grade. Izolat se va forma ceaţã.
Vremea de mâine 22 august în ţară
În vestul, centrul, nordul ţãrii, precum şi în zona montanã, vremea va fi instabilã şi se va rãci, vor fi perioade cu înnorãri accentuate, averse, descãrcãri electrice şi izolat grindinã; în intervale scurte de timp sau prin acumulare vor fi cantitãţi de apã de 25...35 l/mp şi pe alocuri, cu precãdere în zona montanã, submontanã şi în Transilvania, de peste 40...50 l/mp. În restul teritoriului vremea va rãmâne cãlduroasã pe arii relativ extinse, iar în sudul, centrul şi estul Munteniei, în sud-vestul Dobrogei şi în sud-estul Moldovei canicularã, cu disconfort termic ridicat şi indice temperaturã-umezealã (ITU) ce va depãşi uşor pragul critic de 80 de unitãţi; manifestãri de instabilitate atmosfericã (intensificãri de vânt, vijelii puternice, averse torenţiale (cantitãţi de apã acumulate în intervale scurte de timp de peste 20...30 l/mp)) vor fi local, cel mai probabil începând din orele amiezii. Pe suprafeţe restrânse vor fi cãderi de grindinã. Temporar, vântul va avea intensificãri în cea mai mare parte a teritoriului, cu viteze mai mari în timpul averselor (pe alocuri de peste 60...80 km/h, în special în regiunile sudice), precum şi în zona montanã înaltã. Temperaturile maxime se vor încadra între 22 de grade în Maramureş şi 37 de grade în estul Munteniei şi în sud-vestul Dobrogei, iar minimele termice vor fi cuprinse în general între 11 şi 19 grade. La sfârşitul nopţii, izolat vor fi condiţii de ceaţã. Presiunea atmosferică va fi uşor variabilã pe timpul zilei, apoi noaptea va fi în creştere.
Vremea de mâine 22 august în Bucureşti şi în Cluj
La noapte, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab pânã la moderat. Temperatura minimã va fi de 17...20 de grade.
Vremea se va menţine canicularã, cu disconfort termic ridicat; temperatura maximã va fi de 35...36 de grade, iar indicele temperaturã-umezealã (ITU) va depãşi pragul critic de 80 de unitãţi. În prima parte a zilei cerul va fi variabil, apoi vor fi perioade cu instabilitate atmosfericã accentuatã, ce se va manifesta prin înnorãri, intensificãri ale vântului, descãrcãri electrice şi averse ce vor avea şi caracter torenţial. Vor fi posibile cãderi de grindinã. Minima termicã va fi de 16...18 grade. Presiunea atmosferică va scãdea în timpul zilei, iar noaptea va fi în creştere.
În Cluj, vremea se mai răceşte un pic şi sunt aşteptate ploi, însoţite de descărcări electrice. Maxima zilei este de 24 de grade.
Vremea de mâine 22 august la munte
Vremea va fi instabilã şi se va rãci. Vor fi perioade cu înnorãri accentuate, averse, descãrcãri electrice şi izolat grindinã. În intervale scurte de timp sau prin acumulare vor fi cantitãţi de apã de 25...35 l/mp şi pe alocuri de peste 40...50 l/mp. Temporar vântul va avea intensificãri, cu viteze mai mari pe creste (pe alocuri de peste 60...80 km/h).
Vremea de mâine 22 august pe litoral
Vremea va fi în general frumoasã ziua. Spre searã şi în prima parte a nopţii vor fi fenomene specifice instabilitãţii atmosferice : averse, descãrcãri electrice, iar cantitãţile de apã vor fi pe alocuri însemnate. Vântul va sufla moderat cu intensificãri temporare la tare ziua, dar şi în timpul averselor, cu rafale în general de 55 - 70 km/h. Temperaturile maxime se vor încadra între 27 şi 30 de grade, iar cele minime vor fi cuprinse între 18 şi 20 de grade. Temperatura apei mãrii va avea valori cuprinse între 20 şi 25 de grade.
