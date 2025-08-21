Vremea de mâine 22 august. Vijelii în vestul ţării, caniculă în rest. Maximă de 36 de grade

Harta temperaturi România

Vremea de mâine 22 august în Bucureşti şi în Cluj

La noapte, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab pânã la moderat. Temperatura minimã va fi de 17...20 de grade.

Vremea se va menţine canicularã, cu disconfort termic ridicat; temperatura maximã va fi de 35...36 de grade, iar indicele temperaturã-umezealã (ITU) va depãşi pragul critic de 80 de unitãţi. În prima parte a zilei cerul va fi variabil, apoi vor fi perioade cu instabilitate atmosfericã accentuatã, ce se va manifesta prin înnorãri, intensificãri ale vântului, descãrcãri electrice şi averse ce vor avea şi caracter torenţial. Vor fi posibile cãderi de grindinã. Minima termicã va fi de 16...18 grade. Presiunea atmosferică va scãdea în timpul zilei, iar noaptea va fi în creştere.

În Cluj, vremea se mai răceşte un pic şi sunt aşteptate ploi, însoţite de descărcări electrice. Maxima zilei este de 24 de grade.