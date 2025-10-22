Vremea de mâine 23 octombrie. Se încălzeşte în aproape toată ţara. Maxime şi de 25 de grade

Harta temperaturi România

Vremea de mâine 23 octombrie în ţară

Articolul continuă după reclamă

Vremea va fi caldã pentru aceastã datã. Ziua, cerul va fi variabil, cu înnorãri temporare şi pe arii restrânse ploi slabe în Maramureş, nordul Crişanei şi în nord-vestul Transilvaniei, iar în Dobrogea şi Moldova, trecãtor va fi burniţã sau ploaie slabã asociatã cu norii stratiformi. Noaptea, nebulozitatea se va accentua în special în jumãtatea de vest a ţãrii, unde va ploua mai ales sub formã de aversã şi vor fi posibile descãrcãri electrice, iar pe arii restrânse îndeosebi în Carpaţii Occidentali şi în vestul Carpaţilor Meridionali în intervale scurte de timp sau prin acumulare vor fi cantitãţi de apã de 15...25 l/mp.

Vântul va sufla slab şi moderat, cu intensificãri în regiunile vestice, precum şi în zona montanã înaltã, cu viteze mai mari pe parcursul nopţii (în general 45...60 km/h în zonele joase şi de peste 70...90 km/h pe creste), iar local şi temporar şi în est, sud-est şi pe arii restrânse în centru. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 16 şi 25 de grade, iar cele minime se vor situa în general între 5 şi 14 grade. Dimineaţa şi noaptea, local în est şi sud-est şi izolat în sud şi centru va fi ceaţã.

Presiunea atmosferică va fi în scãdere.