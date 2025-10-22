Vremea de mâine 23 octombrie. Se încălzeşte în aproape toată ţara. Maxime şi de 25 de grade
Vremea se mai încălzeşte în cea mai mare parte a ţării. Vor fi înnorãri temporare şi pe arii restrânse ploi slabe. Maximele zilei se vor încadra între 16 şi 25 de grade.
La noapte, cerul va fi temporar noros şi numai izolat va ploua slab în nord-vest, sud-vest şi în extremitatea de sud. Vântul va sufla slab şi moderat. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 0...1 grad în estul Transilvaniei şi nord-vestul Moldovei, pânã în jurul a 15 grade pe litoral. Se va forma ceaţã sau nebulozitate stratiformã, posibil asociatã cu burniţã, local în Moldova şi Dobrogea şi pe arii restrânse în Muntenia, Oltenia şi în Transilvania.
Vremea de mâine 23 octombrie în ţară
Vremea va fi caldã pentru aceastã datã. Ziua, cerul va fi variabil, cu înnorãri temporare şi pe arii restrânse ploi slabe în Maramureş, nordul Crişanei şi în nord-vestul Transilvaniei, iar în Dobrogea şi Moldova, trecãtor va fi burniţã sau ploaie slabã asociatã cu norii stratiformi. Noaptea, nebulozitatea se va accentua în special în jumãtatea de vest a ţãrii, unde va ploua mai ales sub formã de aversã şi vor fi posibile descãrcãri electrice, iar pe arii restrânse îndeosebi în Carpaţii Occidentali şi în vestul Carpaţilor Meridionali în intervale scurte de timp sau prin acumulare vor fi cantitãţi de apã de 15...25 l/mp.
Vântul va sufla slab şi moderat, cu intensificãri în regiunile vestice, precum şi în zona montanã înaltã, cu viteze mai mari pe parcursul nopţii (în general 45...60 km/h în zonele joase şi de peste 70...90 km/h pe creste), iar local şi temporar şi în est, sud-est şi pe arii restrânse în centru. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 16 şi 25 de grade, iar cele minime se vor situa în general între 5 şi 14 grade. Dimineaţa şi noaptea, local în est şi sud-est şi izolat în sud şi centru va fi ceaţã.
Presiunea atmosferică va fi în scãdere.
Vremea de mâine 23 octombrie în Bucureşti şi în Cluj
La noapte, cerul va fi temporar noros, iar vântul va sufla în general slab. Temperatura minimã va fi de 6...9 grade. Spre dimineaţã vor fi condiţii de ceaţã.
Vremea va fi caldã pentru aceastã datã. Cerul va fi variabil, dar dimineaţa şi noaptea va fi ceaţã sau nebulozitate stratiformã. Vântul va sufla în general slab. Temperatura maximã va fi de 22...23 de grade, iar cea minimã de 8...10 grade. Presiunea atmosferică va fi în scãdere.
În Cluj, vremea se mai încălzeşte, temperaturile vor urca până la 19 grade.
Vremea de mâine 23 octombrie la munte
Pe parcursul zilei cerul va avea înnorãri temporare şi cu totul izolat va ploua slab. Noaptea nebulozitatea se va accentua, local va ploua mai ales sub formã de aversã şi vor fi posibile descãrcãri electrice. Pe arii restrânse, îndeosebi în Carpaţii Occidentali şi în vestul Carpaţilor Meridionali, în intervale scurte de timp sau prin acumulare vor fi cantitãţi de apã de 15...25 l/mp. Vântul va sufla slab şi moderat, cu intensificãri în zona înaltã, cu viteze mai mari noaptea (peste 70...90 km/h). Valorile termice vor creşte uşor faţã de ziua precedentã.
