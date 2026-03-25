Vremea de mâine 26 martie. Se încălzește peste normalul perioadei, dar apar ploi și rafale puternice de vânt
Vremea se menține mai caldă decât normalul perioadei, însă nu scapă de instabilitate. În următoarele ore și pe parcursul zilei de mâine, vor apărea înnorări temporare și ploi slabe izolate, iar la munte sunt așteptate precipitații mixte. Vântul va avea intensificări în mai multe regiuni, în timp ce temperaturile vor varia de la valori negative în zonele depresionare până la peste 20 de grade în restul țării.
În această noapte, cerul va fi mai mult senin în regiunile din sud-estul țării, în timp ce în restul teritoriului vor apărea înnorări temporare. Izolat, în nordul Munteniei și al Olteniei, sunt așteptate ploi slabe, iar la munte pot apărea precipitații mixte. Vântul va sufla slab și moderat, însă va avea unele intensificări în sudul Banatului, unde vitezele pot ajunge la 40-45 km/h, dar și în vestul Carpaților Meridionali, cu rafale de până la 60-70 km/h. Temperaturile minime vor coborî până la -2 grade în depresiunile din estul Transilvaniei și în nordul Moldovei, unde pe alocuri se poate forma brumă, în timp ce valorile maxime ale nopții vor atinge 10 grade în Dealurile de Vest.
Vremea de mâine 26 martie în ţară
Valorile termice vor fi peste cele normale pentru această perioadă. Cerul va avea înnorări temporare, iar pe parcursul zilei sunt posibile ploi slabe izolate. La altitudini mari, vor apărea și precipitații mixte. În timpul nopții, aria precipitațiilor se va extinde în regiunile sud-vestice. Va ploua în Banat, local în Crișana și în vestul Olteniei, iar în vestul Carpaților Meridionali, mai ales la altitudini de peste 1.700 de metri, sunt așteptate lapoviță și ninsori. Vântul va sufla slab și moderat, dar va avea intensificări temporare în Banat, Crișana, Moldova și sudul Transilvaniei, iar noaptea mai ales în Oltenia și Muntenia, cu viteze în general de 45-55 km/h. În Munții Banatului și în vestul Carpaților Meridionali, rafalele vor depăși 70-80 km/h. Temperaturile maxime se vor încadra între 10 și 21 de grade, iar cele minime între -2 grade în estul Transilvaniei și 10 grade în Dealurile de Vest. Izolat, în cursul nopții, în estul țării se va forma ceață.
Vremea de mâine 26 martie în Bucureşti şi Cluj
În București, vremea va fi frumoasă, cu temperaturi mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări pe timpul nopții, când rafalele pot ajunge până la 45 km/h. Temperatura maximă va fi de 18-19 grade, iar minima de 4-5 grade.
La Cluj, vremea va fi ușor mai caldă decât în ziua precedentă, cu temperaturi maxime de aproximativ 15 grade. Nu sunt așteptate precipitații, însă vântul va fi mai intens, cu viteze de până la 23 km/h.
Vremea de mâine 26 martie la munte
La munte, vremea va fi mai caldă decât în mod obișnuit pentru această perioadă, însă cu înnorări temporare. Pe parcursul zilei, la altitudini mari sunt posibile precipitații mixte, iar în timpul nopții acestea se vor extinde, în special în vestul Carpaților Meridionali, unde, mai ales la peste 1.700 de metri, vor fi lapoviță și ninsori. Vântul va avea intensificări, cu rafale ce vor depăși 70-80 km/h în Munții Banatului și în vestul Carpaților Meridionali.
