Vremea de mâine 29 martie. Va ploua în cea mai mare parte a țării. Maximele zilei, între 10 şi 16 grade

Va ploua în continuare în cea mai mare parte a țării. Cerul va fi mai mult noros şi vor fi mai ales averse. Temperaturile maxime se vor încadra în general între 10 şi 16 grade, iar cele minime vor fi cuprinse între 3 şi 8 grade.

de Redactia Observator

la 28.03.2026 , 18:40
La noapte, cerul va fi mai mult noros. Sunt așteptate ploi pe parcursul întregii nopți. Minimele zilei între 8-9 grade. 

Cerul va fi mai mult noros şi va ploua pe arii extinse în jumãtatea esticã a ţãrii şi pe suprafeţe mai mici în rest. Vor fi mai ales averse, iar în estul şi sud-estul teritoriului se vor înregistra cantitãţi de apã de 15...20 l/mp, şi pe alocuri de peste 25 l/mp. La munte precipitaţiile vor fi mixte, iar la altitudini mai mari de 1600 m, în Carpaţii Meridionali şi Orientali va ninge, se va depune strat de zãpadã, local consistent, cu grosimi în medie de 10...15 cm şi va fi viscol. Vântul va sufla slab şi moderat cu intensificãri temporare în sud-est, în vest şi la munte, unde vor fi rafale în general de 45...55 km/h şi la altitudini mari de 60...80 km/h. Temperaturile maxime se vor încadra în general între 10 şi 16 grade, iar cele minime vor fi cuprinse între 3 şi 8 grade.

Vremea de mâine 29 martie în București și în Cluj 

Cerul va avea înnorãri şi va ploua moderat cantitativ (10...20 l/mp). Vântul va sufla slab şi moderat. Temperatura maximã va fi de 11...12 grade, iar cea minimã de 6...7 grade.

În Cluj, vremea va fi în continuare ploioasă, maxima zilei va fi de 10 grade. 

Vremea de mâine 29 martie la munte

Cerul va fi mai mult noros și vor fi precipitații mixte, iar la altitudini mai mari de 1600 m, în Carpații Meridionali și Orientali va ninge, se va depune strat de zăpadă, local consistent, cu grosimi în medie de 10...15 cm și va fi viscol. Temporar vântul va avea intensificări cu rafale în general de 45...55 km/h și la altitudini mari de 60...80 km/h. Regimul termic va fi caracterizat de valori comparabile cu cele din intervalul anterior.

