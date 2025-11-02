Vremea în România se menţine caldă la începutul lunii noiembrie. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 15 şi 23 de grade, iar în unele zone va ploua slab. La munte, trecător vor fi precipitaţii sub formă de lapoviţă şi ninsoare.

Vremea de mâine 3 noiembrie. Temperaturi deosebit de ridicate, cu maxime de 23 de grade şi ploi slabe

La noapte, cerul va fi variabil, cu unele înnorări spre dimineață în regiunile vestice și nord-vestice. Va fi ceață sau nebulozitate joasă, pe arii restrânse în sudul și estul ţării și cu totul izolat în centru. Vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări în Banat, în Moldova, precum și în zona montană înaltă. În Bucureşti, cerul va fi variabil, iar spre dimineață se va forma nebulozitate joasă și posibil ceață. Vântul va sufla slab. Temperatura minimă va fi de 6-8 grade. Temperaturile minime vor fi cuprinse între -2 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 14-15 grade în Dealurile de Vest.

Vremea de mâine 3 noiembrie în ţară

Vremea va fi mult mai caldă decât în mod normal, deși valorile termice diurne vor fi ușor mai scăzute față de ziua precedentă în vestul teritoriului. Pe parcursul zilei cerul va fi variabil, dar în Banat, Crișana și Maramureș, nebulozitatea se va accentua treptat și temporar va ploua slab. Spre seară și noaptea, cerul se va înnora în cea mai mare parte a țării, iar ploile se vor semnala în Maramureș, local în Transilvania și Moldova și pe arii restrânse în celelalte regiuni.

Va mai fi și ceață, dimineața pe arii restrânse în sud și est, precum și în depresiuni, iar noaptea doar izolat, cu o probabilitate mai mare în vest și sud-est. Vântul va sufla slab și moderat, temporar cu unele intensificări la munte, în vest, în est și pe alocuri în rest (viteze la rafală în general de 40-45 km/h). Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 15 și 23 de grade, iar cele minime se vor situa între 4 și 12 grade.

Vremea de mâine 3 noiembrie în Bucureşti şi Cluj

Vremea va fi mult mai caldă decât în mod obișnuit la început de noiembrie. Ziua cerul va fi variabil, cu nebulozitate joasă și condiții de ceață în primele ore ale intervalului. Noaptea cerul va fi mai mult noros și trecător vor fi condiții să ploua slab. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul a 20 de grade, iar cea minimă va fi de 8-10 grade.

Vremea de mâine în Cluj va fi similară cu cea de astăzi, cu temperaturi maxime de 16 grade. Va fi mai cald decât de obicei, cu o temperatură prognozată de 16.8 grade comparativ cu o medie de 12 grade pentru aceeaşi perioadă în ultimii ani. De asemenea, nu se aşteaptă precipitaţii mâine, iar vântul va sufla slab.

Vremea de mâine 3 noiembrie la munte

Vremea rămâne plăcută la munte, iar cerul va fi variabil în timpul zilei. Vântul va sufla slab şi moderat, cu unele intensificări. Noaptea, la altitudini de peste 1700 m, trecător vor fi și precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare.

