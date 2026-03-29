Vremea de mâine 30 martie. Va ploua în cea mai mare parte a ţării. Maximele, între 8 şi 17 grade
Cerul va fi mai mult noros şi va ploua în cea mai mare parte a ţării. Temperaturile maxime se vor încadra între 8 și 17 grade, iar cele minime vor fi cuprinse între 2 și 8 grade. Pe suprafețe mici vor fi condiții de ceață.
La noapte, cerul va fi mai mult noros. Va ploua, mai ales în prima parte a nopții, pe arii extinse în sud-estul țării, local în centru și pe alocuri în rest. Vor fi mai ales averse, iar în jumătatea de sud a Moldovei, în Muntenia și în Carpații de Curbură se vor înregistra cantități de apă local de 5...10 l/mp și pe alocuri de peste 15 l/mp. La munte precipitațiile vor fi mixte, iar la altitudini mai mari de 1600 m, îndeosebi în Carpații Meridionali și Orientali va ninge și se va mai depune strat de zăpadă. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în estul și sud-vestul teritoriului (40...45 km/h), precum și pe crestele montane (50...60 km/h) viscolind sau spulberând ninsoarea. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 3 și 9 grade. Izolat vor fi condiții de ceață.
Vremea de mâine 30 martie în ţară
Cerul va avea înnorări și temporar va ploua pe arii extinse în vestul țării, local în centru și pe areale mici în rest. Pe alocuri se vor acumula cantități de apă de 10...15 l/mp. La munte, la altitudini în general de peste 1700 m, precipitațiile vor fi sub formă de ninsoare. Vântul va sufla slab și moderat, local cu intensificări în prima parte a intervalului în Moldova, Dobrogea, nord-estul Munteniei, vestul Olteniei și sudul Banatului, cu viteze la rafală în general de 45...50 km/h. Temperaturile maxime se vor încadra între 8 și 17 grade, iar cele minime vor fi cuprinse între 2 și 8 grade. Pe suprafețe mici vor fi condiții de ceață.
Vremea de mâine 30 martie în Bucureşti şi în Cluj
La noapte, cerul va avea înnorări și va ploua moderat cantitativ (5...10 l/mp). Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura minimă va fi de 7...8 grade.
Cerul va avea înnorări și temporar va ploua slab. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 14 grade, iar cea minimă va fi de 4...6 grade.
În Cluj, vremea se mai încălzeşte, însă cerul va fi mai mult noros. Maxima zilei va fi de 12 grade.
Vremea de mâine 30 martie la munte
În zona montană vor rămâne precipitaţii sub formă de lapoviţă, iar la altitudini de peste 1.500 - 1.600 m vor fi ninsori. Aceste ninsori vor mai depune local un strat consistent de zăpadă: 20 - 30 cm.
