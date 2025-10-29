Vremea de mâine 30 octombrie. Se încălzeşte în cea mai mare parte a ţării. Maximele între 15 şi 23 de grade

Vremea continuă să se încălzească în cea mai mare parte a ţării. Maximele zilei se vor încadra între 15 şi 23 de grade. Iată prognoza meteo de mâine 30 octombrie.

La noapte, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab şi moderat. Temperaturile minime vor fi cuprinse între -3 grade în depresiunile din estul Transilvaniei şi 12 grade în dealurile Crişanei. Se va semnala ceaţã, pe arii restrânse, în special pe vãi şi în depresiuni.

Vremea de mâine 30 octombrie în ţară

Vremea va continua sã se încãlzeascã, devenind îndeosebi ziua mult mai caldã decât în mod normal la aceastã datã în cea mai mare parte a ţãrii. Cerul va fi variabil, temporar noros în Banat, Crişana, Maramureş, Transilvania şi jumãtatea de nord a Moldovei, regiuni în care, pe alocuri, va ploua slab. La munte, la peste 1800 m altitudine, precipitaţiile vor fi mixte. Vântul va sufla slab şi moderat, local cu intensificãri, în special la altitudini mari în Carpaţii Orientali şi în Munţii Apuseni, unde rafalele vor atinge 60...80 km/h, şi la viteze mai mici, în general de 40...45 km/h, în Banat, Crişana, Maramureş, Moldova şi pe litoral. Temperaturile maxime se vor încadra între 15 şi 23 de grade, cu cele mai ridicate valori în Bãrãgan şi în Dobrogea continentalã, iar cele minime vor fi cuprinse între 4 şi 11 grade, mai scãzute în depresiuni. La începutul şi sfârşitul intervalului izolat se va semnala ceaţã.

Presiunea atmosferică va fi în scãdere în prima parte a intervalului, apoi va creşte.

Vremea de mâine 30 octombrie în Bucureşti şi în Cluj

La noapte, cerul va fi mai mult senin, însã spre dimineaţã vor fi posibili nori joşi sau ceaţã, iar vântul va sufla slab. Temperatura minimã va fi de 5...6 grade, mai scãzutã în zona preorãşeneascã spre 2 grade.

Vremea va continua sã se încãlzeascã devenind ziua mult mai caldã decât în mod normal la aceastã datã. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab pânã la moderat. Temperatura maximã va fi de 21...22 de grade, iar cea minimã de 7...8 grade, mai scãzutã în zona preorãşeneascã spre 5 grade. Presiunea atmosferică va fi în scãdere în prima parte a intervalului, apoi va creşte.

În Cluj, cerul va fi mai mult noros, însă temperaturile vor fi în continuare ridicate pentru această perioadă. Maxima zilei va fi de 18 grade.

Vremea de mâine 30 octombrie la munte

Vremea va fi în general frumoasã şi va continua sã se încãlzeascã, devenind îndeosebi ziua mult mai caldã decât în mod normal la aceastã datã. Cerul va fi variabil, cu unele înnorãri şi pe alocuri ploi slabe în Carpaţii Occidentali şi Orientali, iar la peste 1800 m altitudine precipitaţiile vor fi mixte. Vântul va sufla slab şi moderat, local cu intensificãri, în special la altitudini mari în Carpaţii Orientali şi în Munţii Apuseni, unde rafalele vor atinge 60...80 km/h.

