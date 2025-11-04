Vremea de mâine 5 noiembrie. Se răceşte în cea mai mare parte a ţării. Maxime, între 10 şi 16 grade
Vremea continuă să se răcească, iar temperaturile se vor apropia de normalul perioadei. Maximele zilei se vor încadra între 10 şi 16 grade. Iată prognoza meteo de mâine 5 noiembrie.
La noapte, cerul va fi mai mult noros în sudul şi estul ţãrii şi temporar va ploua slab în Muntenia, Dobrogea şi pe arii mai restrânse în Moldova şi Oltenia. În restul teritoriului cerul va fi variabil, mai mult senin în vest şi nord-vest. Vântul va sufla slab pânã la moderat, cu uşoare intensificãri în zona costierã a Dobrogei. Temperaturile minime, mai ridicate decât în mod normal în regiunile extracarpatice, se vor situa în general între 0 şi 9 grade. Pe spaţii mici se va forma ceaţã, cu o probabilitate mai mare în Transilvania.
Vremea de mâine 5 noiembrie în ţară
Valorile termice diurne se vor situa în jurul mediilor climatologice specifice datei, iar cele nocturne vor fi în continuare mai ridicate decât în mod obişnuit în regiunile extracarpatice. Cerul va fi variabil spre mai mult senin în vest şi nord-vest, dar în restul ţãrii va avea înnorãri în mare parte din interval. Temporar va ploua slab în Moldova, local în Muntenia, pe arii mai restrânse în Oltenia şi în estul-sud-estul Transilvaniei, iar în primele ore ale zilei izolat şi în sud-estul Dobrogei. În Carpaţii Orientali şi în jumãtatea esticã a Carpaţilor Meridionali, la peste 1800 m, trecãtor vor fi precipitaţii sub formã de lapoviţã şi ninsoare. Vântul va sufla slab şi moderat, pe alocuri cu uşoare intensificãri în estul şi nord-estul teritoriului. Temperaturile maxime se vor încadra în general între 10 şi 16 grade, iar cele minime între 0 şi 9 grade. Izolat dimineaţa şi pe spaţii mici noaptea se va semnala ceaţã. Presiunea atmosferică va fi în scãdere în partea de vest, iar în rest va fi uşor variabilã.
Vremea de mâine 5 noiembrie în Bucureşti şi în Cluj
La noapte, cerul va fi noros şi temporar va ploua slab mai ales în prima parte a nopţii, iar vântul va sufla în general slab. Minima termicã, mai mare decât ar fi normal în aceastã perioadã, se va situa în jurul valorii de 9 grade.
Cerul va avea înnorãri în mare parte din interval, iar pe parcursul nopţii trecãtor va ploua slab. Vântul va sufla slab pânã la moderat. Regimul termic diurn se va menţine normal pentru aceastã datã, cu o maximã de 14...15 grade, dar temperatura minimã în continuare mai ridicatã decât media climatologicã va fi de 7...8 grade. În cursul dimineţilor vor fi condiţii de ceaţã. Presiunea atmosferică va fi usor variabilã.
În Cluj, cerul va fi mai mult senin, însă temperaturile se vor apropia de normalul perioadei. Maximă de 13 grade.
Vremea de mâine 5 noiembrie la munte
Valorile termice se vor situa în jurul mediilor climatologice specifice datei. Cerul va fi variabil, cu înnorãri în Carpaţii Orientali şi Meridionali unde local va ploua, iar la altitudini de peste 1800 m trecãtor vor fi precipitaţii sub formã de lapoviţã şi ninsoare. Vântul va sufla slab şi moderat.
