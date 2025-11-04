Vremea de mâine 5 noiembrie. Se răceşte în cea mai mare parte a ţării. Maxime, între 10 şi 16 grade

Harta temperaturi România

Vremea de mâine 5 noiembrie în Bucureşti şi în Cluj

La noapte, cerul va fi noros şi temporar va ploua slab mai ales în prima parte a nopţii, iar vântul va sufla în general slab. Minima termicã, mai mare decât ar fi normal în aceastã perioadã, se va situa în jurul valorii de 9 grade.

Cerul va avea înnorãri în mare parte din interval, iar pe parcursul nopţii trecãtor va ploua slab. Vântul va sufla slab pânã la moderat. Regimul termic diurn se va menţine normal pentru aceastã datã, cu o maximã de 14...15 grade, dar temperatura minimã în continuare mai ridicatã decât media climatologicã va fi de 7...8 grade. În cursul dimineţilor vor fi condiţii de ceaţã. Presiunea atmosferică va fi usor variabilã.

În Cluj, cerul va fi mai mult senin, însă temperaturile se vor apropia de normalul perioadei. Maximă de 13 grade.