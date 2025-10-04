Vremea va fi rece în vestul și centrul țării, cu ploi în mai multe regiuni și lapoviță la munte. În sud și est, temperaturile vor fi mai blânde, apropiate de valorile normale pentru început de octombrie.

Vremea de mâine 5 octombrie. Ploi, lapoviță și diferențe mari de temperatură între regiuni

Noaptea, cerul va deveni mai mult noros în vestul, nordul și centrul țării, în timp ce în restul regiunilor va fi variabil. Sunt așteptate ploi slabe în Crișana și Maramureș, local în Banat, la munte și izolat în Moldova. În zona montană înaltă, la altitudini de peste 1.600 de metri, vor fi și precipitații slabe sub formă de lapoviță și ninsoare. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări ușoare în Dobrogea și pe crestele montane. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 0 și 10 grade, cele mai scăzute valori fiind în depresiunile din sudul Banatului, unde sunt posibile condiții de brumă. În a doua parte a nopții, pe arii restrânse, se va forma ceață. În Capitală, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura minimă se va situa între 5 și 6 grade, mai scăzută în zona preorășenească, spre 3 grade.

Vremea de mâine 5 octombrie în ţară

În vestul, nord-vestul și centrul țării, vremea se va menține deosebit de rece pentru prima decadă a lunii octombrie. În celelalte regiuni, temperaturile vor crește ușor și se vor apropia de valorile normale pentru această perioadă. Cerul va fi noros și va ploua în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania și în jumătatea de nord a Moldovei. Spre seară și în cursul nopții, ploile se vor extinde și în Oltenia, în jumătatea sudică a Moldovei, local în Muntenia și izolat în Dobrogea. În a doua parte a intervalului, în sud-vest, pe alocuri se vor acumula cantități de apă de 20...25 l/mp. La munte, la altitudini de peste 1.800 de metri, vor apărea trecător precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. Vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări pe crestele montane, în Bărăgan și în Dobrogea. Temperaturile maxime se vor încadra între 9 grade în Maramureș și 22 de grade în Lunca Dunării, iar cele minime vor fi, în general, între 4 și 12 grade, cu cele mai ridicate valori pe litoral.

Articolul continuă după reclamă

Vremea de mâine 5 octombrie în Bucureşti şi Cluj

Vremea în Bucureşti se va încălzi, iar valorile termice se vor apropia de normele specifice perioadei. Cerul va fi variabil, cu înnorări spre seară și în cursul nopții, când vor fi condiții de ploi slabe. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 19 grade, iar cea minimă va fi de 7...9 grade.

În Cluj, vremea va fi puțin mai caldă decât în ziua precedentă, cu temperaturi maxime de 9°C și minime de 6°C. Va ploua și mâine, însă cantitățile de apă vor fi mai reduse față de ziua precedentă. Vântul va sufla cu o viteză de aproximativ 12 km/h, iar gradul de umezeală va fi ridicat.

Vremea de mâine 5 octombrie la munte

La munte, la altitudini de peste 1.800 de metri, vor apărea trecător precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. Vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări pe crestele montane. Pe arii restrânse, dimineața și noaptea, se va semnala ceață.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Ați suferit avarii la locuință sau maşină din cauza vremii? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰