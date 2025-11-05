Vremea de mâine 6 noiembrie. Sunt aşteptate ploi în cea mai mare parte a ţării. Maxime, între 9 şi 16 grade
Cerul va fi mai mult noros în cea mai mare parte a ţării. Temperaturile maxime se vor încadra între 9 şi 16 grade, iar cele minime vor fi cuprinse în general între 0 şi 10 grade. Iată prognoza meteo de mâine
La noapte, cerul va fi noros în sudul, estul şi parţial în centrul ţãrii unde pe arii restrânse temporar va ploua slab şi mai mult senin în restul teritoriului. În Carpaţii Orientali şi în jumãtatea esticã a Carpaţilor Meridionali, la peste 1800 m, trecãtor vor fi precipitaţii sub formã de lapoviţã şi ninsoare. Vântul va sufla slab şi moderat. Temperaturile minime, în continuare mai mari decât cele climatologic specifice datei în regiunile extracarpatice, vor fi cuprinse între 0 şi 10 grade. Izolat se va forma ceaţã.
Vremea de mâine 6 noiembrie în ţară
Cerul va fi mai mult noros în regiunile sudice şi estice şi variabil, mai mult senin ziua, în restul teritoriului. Temporar va ploua în general slab cantitativ în Oltenia, Muntenia, în cea mai mare parte a Dobrogei şi pe arii restrânse în sudul Moldovei. La munte, la altitudini mai mari de 1800 m trecãtor vor fi precipitaţii sub formã de lapoviţã şi ninsoare. Vântul va sufla slab şi moderat, cu uşoare intensificãri în sudul Banatului şi pe litoral. Temperaturile maxime se vor încadra între 9 şi 16 grade, iar cele minime vor fi cuprinse în general între 0 şi 10 grade. Dimineaţa şi noaptea, pe alocuri va fi ceaţã. Presiunea atmosferică va fi în scãdere uşoarã.
Vremea de mâine 6 noiembrie în Bucureşti şi în Cluj
La noapte, cerul va fi noros şi trecãtor va ploua slab, iar vântul va sufla slab pânã la moderat. Temperatura minimã, în continuare mai ridicatã decât media climatologicã, va fi de 7...8 grade.
Cerul va fi mai mult noros, temporar va ploua, iar vântul va sufla slab şi moderat. Temperatura maximã va fi de 11...12 grade, iar cea minimã de 7...8 grade. Presiunea atmosferică va fi în scãdere.
În Cluj, cerul va fi mai mult senin. Maxima zilei va fi de 13 grade.
Vremea de mâine 6 noiembrie la munte
Vremea va fi normalã termic pentru aceastã datã. Cerul va avea înnorãri temporare şi va ploua slab în Carpaţii Meridionali şi în Munţii Banatului şi izolat în rest, iar la altitudini de peste 1800 m vor fi precipitaţii sub formã de lapoviţã şi ninsoare. Vântul va sufla slab şi moderat, cu uşoare intensificãri în Munţii Banatului.
