Vremea de mâine 6 noiembrie. Sunt aşteptate ploi în cea mai mare parte a ţării. Maxime, între 9 şi 16 grade

Harta temperaturi România

Vremea de mâine 6 noiembrie în Bucureşti şi în Cluj

La noapte, cerul va fi noros şi trecãtor va ploua slab, iar vântul va sufla slab pânã la moderat. Temperatura minimã, în continuare mai ridicatã decât media climatologicã, va fi de 7...8 grade.

Cerul va fi mai mult noros, temporar va ploua, iar vântul va sufla slab şi moderat. Temperatura maximã va fi de 11...12 grade, iar cea minimã de 7...8 grade. Presiunea atmosferică va fi în scãdere.

În Cluj, cerul va fi mai mult senin. Maxima zilei va fi de 13 grade.